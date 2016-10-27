Konuk bakanlara FETÖ mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ahmed Abdulaziz Gandur ve Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati'yi ayrı ayrı kabul etti. Yıldırım her iki konuk bakana da FETÖ ile mücadele vurgusu yaparak, Sudan ve Arnavutluk'tan destek beklendiğini ifade etti. Gandur da Sudan olarak, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile dayanışma ve iş birliği içinde olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Buşati ise 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'ye destek beyan ettiklerini, bundan sonraki dönemde de Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirme iradesine sahip olduklarını kaydetti.