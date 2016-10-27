Irak'ta Haşdi Şabi 2 camiyi infilak ettirdi

Rutba ilçesi sakinlerinden aşiret lideri Munim el-Kebisi yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi milislerinin ilçe merkezindeki El-Hara ve İmam Buhari camilerini infilak ettirdiğini söyledi.

Milislerin, terör örgütü DEAŞ yanlısı olduğunu iddia ettiği bazı vatandaşların evlerini ve araçlarını ateşe verdiğini aktaran Kebisi, ilçe sakinlerinden 23 gencin milisler tarafında alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü belirtti.

Irak ordusunun, önceki gün Enbar vilayetine bağlı Rutba ilçesinde DEAŞ'a karşı kontrolü tekrar sağladığı bildirilmişti.