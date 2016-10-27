  1. Çiftçilere 640 milyon liralık destek ödemesi yarın
  2. Diyarbakır'da hain saldırı: 2 asker şehit oldu

Irak'ta Haşdi Şabi 2 camiyi infilak ettirdi

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, Enbar vilayetine bağlı Rutba ilçesinde 2 camiyi infilak ettirdiği ve ilçe sakinlerinden 23 genci alıkoyduğu belirtildi.

Terör örgütü 2 camiyi infilak ettirdi!

Rutba ilçesi sakinlerinden aşiret lideri Munim el-Kebisi yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi milislerinin ilçe merkezindeki El-Hara ve İmam Buhari camilerini infilak ettirdiğini söyledi.

Milislerin, terör örgütü DEAŞ yanlısı olduğunu iddia ettiği bazı vatandaşların evlerini ve araçlarını ateşe verdiğini aktaran Kebisi, ilçe sakinlerinden 23 gencin milisler tarafında alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü belirtti.

Irak ordusunun, önceki gün Enbar vilayetine bağlı Rutba ilçesinde DEAŞ'a karşı kontrolü tekrar sağladığı bildirilmişti.
  • 27 Ekim 2016, Perşembe 15:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar