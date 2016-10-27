Hürriyet’te çelişki var

CHP'li Erdal Aksünger, ByLock programının patent sahibi olduğu ileri sürülen ve David Keynes olarak tanılan kişinin kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak görüşmediğini, bunun yerine e-mail göndermesini istediğini açıkladı. Aksünger, "Keynes'in gönderdiği maille Hürriyet'te gördüklerimin arasında bazı çelişkiler vardı. Bir tarafta 'bunun çok manipüleedildiğini falan gördümkapattım' diyor. Diğer tarafta 'Silikon vadisinde bununlailgili yatırımcı bulamadık' diyor. Bu program FETÖ için yapılmış olabilir" dedi.
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