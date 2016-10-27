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Hürriyet’te çelişki var

Hürriyet’te çelişki var
CHP'li , programının patent sahibi olduğu ileri sürülen ve David Keynes olarak tanılan kişinin kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak görüşmediğini, bunun yerine e-mail göndermesini istediğini açıkladı. Aksünger, "Keynes'in gönderdiği maille Hürriyet'te gördüklerimin arasında bazı çelişkiler vardı. Bir tarafta 'bunun çok manipüle edildiğini falan gördüm kapattım' diyor. Diğer tarafta 'Silikon vadisinde bununla ilgili yatırımcı bulamadık' diyor. Bu program FETÖ için yapılmış olabilir" dedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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