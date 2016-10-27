"Gülen'in iade amacıyla tutuklanmasını istedik"

ABD'li mevkidaşı Loretta Lynch'in görüşmesinde FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin yaptıkları görüşmeye ilişkin AHaber'e konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mevkidaşına "FETÖ elebaşı Gülen, medya ve kendisine gelen kişiler vasıtasıyla pekçok talimatı örgüt üyelerine iletiyor ve FETÖ'yü ABD'den hale idare ediyor. Bu kabul edilemez bir durum" dediğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında şunları kaydetti:

Ülkemizde 79 milyon insan görüşü ne olursa olsun bir ittifak herkes bu darbe teşebbüsünü FETÖ elebaşı Gülen'in yaptırdığına inanıyor. Geçici tutuklama talebi için gönderdiğimiz deliller teyit ediyor, soruşturmalarda teyit ediyor. Bu nedenle aramızdaki anlaşmanın 10. maddesinin uygulanmasını talep ettik.

Türkiye olarak iade konusunda talepte bulunurken hukuku bir kenara koyun şeklinde bir tavrın içinde değiliz. Biz bu sürece elbette saygılıyız. Bizim istediğimiz bu sürecin işletilmesi. Bu hususta kendilerinden beklentimizi ilettik. ABD Adalet Bakanı ile benm görüşmem Gülen'in tutuklanması konusundaki hassasiyeti anlaması açısından son derece önemli.

İade süreçlerini işleten sayın Bakana birinci ağızdan her şeyi iletme fırsatı bulduk. Umarız ki bundan sonraki süreçte Türkiye'nin beklentilerine uygun gelişmeler olur.

"NETİCEYİ ALMA KONUSUNDA PROBLEM VAR"

ABD Adalet Bakanlığı'nın hiçbir şey yapmadığını söylersek hata olur. Biz 19 Temmuz'da talebimizi ilettik. Bizlere neden sorulduğunda kendilerine gerekli cevapları verdik. Sonrasında Sayın Bakan bana bir mektup yazdı ve bizleri davet etti.

Ardından ABD'den bir heyet geldi. Biz kendilerine gerekli tüm bilgileri verdik. Soruşturmalarla ilgili ayrıca istenilen belgeleri de verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu için New York'a geldiğinde de gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Aradaki usul ile ilgili konuları çözme konusunda bir problem yok. Sadece netice konusunda var.

İade öncesi tutuklama önemli. Bu süreçte başka suç faaliyetlerinde bulunmaması için bu tutuklama gerekli. Bir suç faaliyeti var. bu suç faaliyeti devam ediyor. Buna engel olmak için tutuklama gerekiyor. Bu konuya bu açıdan çok önem veriyoruz. Onlarda farklı bir değerlendirme içerisindeler.

Bir terör örgütünün yönetiminin bir eyalette özgürce müttefik ülke aleyhine devam ettirmesi üzerine bir tedbir alınması gerekiyor. Bu tedbir de geçici tutuklamadır. Herkes gidip kendisinden talimat alabiliyor. İki ülke adalet bakanının bu konu hakkında görüşmesi çok önemli. FETÖ elebaşı terörist Gülen'in yurt dışına kaçış için arayış yaptığına dair güçlü istihbaret bilgileri var. Kanada, Belçika, Norveç, Brezilya gibi..

Onun için diyoruz ki bu kişi bir yandan terör faaliyetlerine devam ediyor. Bir yandan kaçış için uygun yer arıyor. Bir yandan örgüt aleyhine faaliyetlerini halen sürdüryor. Bunun için geçici tutuklanması bizim için önemli. Bunu da net bir şekilde paylaştık.

GEÇİCİ TUTUKLAMA YAPMAMALARI SİYASİ Mİ?

Bu konuda iyi niyetli bir işbirliğinin, iki dost ülke olarak terör konusunda dayanışmasının ve teröre karşı birlikte mücadelesinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sürecin uzaması Türk halkında ABD karşıtlığı yükselmiştir. Bunun ana nedenlerinden birisi terörist Gülen'in serbestçe (241 kişinin kanının elinde olmasına rağmen) burada geziyor ve faaliyette bulunuyor olması Türk halkını ve Türk devletini rahatsız etmektedir. Bunu da ABD'li yetkilierin değerlendirmesi gerekir. Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa Gülen de Türkiye için onu ifade ediyor.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİ

Bizim için önemli olan terörist Gülen'in Türkiye'ye iadesi ve geçici tutuklanmasıdır. Bunun kimin döneminde yapıldığının bizim için önemi yoktur.

Gönderdiğimiz dosyanın içindeki delil itibariyle eksiği olan değil hatta fazlası olan bir dosyadır. Bu delillerin Gülen'in bu darbe teşebbüsündeki rolünü tartışmasız ortaya koyuyor.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ÖRGÜT

FETÖ'nün yapısına ilişkin de bilgiler arz ettik. Bu örgüt eğitim din ve çocuklarımız üzerinden önce aileler nezdinde sonra toplum nezdinde itibar kazanmaya başladı. Sonra da onları örgüte ve elebaşına bağlı bir hale getiriyor. Bu konuda pekçok gayri meşru yol ve yöntem kullanılıyor. Devletin çeşitli kademelerine elemanlarını yerleştiriyor. Sonra da devletin tüm imkan ve kabiliyetlerini örgütün imkan ve kabiliyetleri gibi kullanan dünyanın eşi ve benzeri olmayan bir örgüt. En önemli özelliği de takiyeci oluşlarıdır.

Mesela kara para aklama konusunda dünyada eşi ve benzeri olmayan bir örgüt. Bu örgütün para hareketlerini bir incelesinler. Harcadıkları paraları ABD kurallarına göre harcayıp harcamadıklarını da incelesinler.