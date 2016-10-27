40 iş adamına FETÖ'den gözaltı!

Tekirdağ'ın Çerkezköl İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında bir hafta önce Çerkezköy Ergene Havzası Sanayici ve İş Hayatı Derneği (ÇESİAD) üyesi 150 kişinin ifadelerine başvuruldu. İfadelerin ardından soruşturma kapsamında bugün polisin düzenlediği operasyonlarda, Çerkezköy, Saray, Kapaklı ilçelerinde 30, İstanbul ile Kocaeli'nde 10 kişi olmak üzere toplam 40 işadamı ve sanayiciyi gözaltına aldı.



Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra soruşturmalarının yürütülmesi için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.