Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obama ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

Erdoğan: "Sayın Obama ile uzun uzadıya bir görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerimizle birlikte de bu tür adımları atacağımızı kendileriyle de paylaştık" "Şunu söyleyeyim, PYD YPG gibi terör örgütlerine bizim ihtiyacımız yok. Rakka'da PYD PKK aynıdır zaten YPG aynıdır. Biz dedik ki 'Gelin sizinle beraber Rakka'dan DEAŞ'ı atalım.' Bunu biz sizlerle beraber hallederiz. Bu gücümüz var"

"Kerkük'te Musul'da Telafer'de Sincar'da bu mücadeleyi yine sürdüreceğiz. Sincar yeni bir Kandil olma yolunda. Onun için biz Sincar'a müsaade edemeyiz, Çünkü orada PKK var"