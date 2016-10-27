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HDP'nin korkusundan iş bıraktılar

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından, belediye otobüsleri kontak kapattı, çöpler toplanmadı.

HDPnin korkusundan iş bıraktılar
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve Fırat Anlı'nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra bugün belediye çalışanları iş bıraktı. Belediye otobüsleri kontak kapatırken biriken çöpler de toplanmadı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar saatlerce duraklarda beklerken biriken çöplerin kokusu ve oluşan çirkin görüntü vatandaşların tepkisini çekti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 12:29
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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memo memo

hemen sozlesmelerini iptal edin ve yerlerine vatanini seven kurt kardeslerimizi alin ve devletimiz acilen kayyum atasin

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evet11
hayır0
cevapla 27.10.2016 13:29
ihsan ihsan

acele kayyum atayın işler tırmanmadan

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 27.10.2016 13:20
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

kontak kapatanların hepsini işten atın...anlaşılıyor ki onlar da pkk lı...

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evet16
hayır0
cevapla 27.10.2016 12:45
yşl yşl

az kaldı hain herifler dıyarbakır da sokağa cıkamıyacaksınız devletinin yanında duran dıyarbakır halkı gerekeni yapacak

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evet15
hayır0
cevapla 27.10.2016 12:38
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