HDP'nin korkusundan iş bıraktılar

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra bugün belediye çalışanları iş bıraktı. Belediye otobüsleri kontak kapatırken biriken çöpler de toplanmadı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar saatlerce duraklarda beklerken biriken çöplerin kokusu ve oluşan çirkin görüntü vatandaşların tepkisini çekti.
27 Ekim 2016, Perşembe 12:29
kalan karakter 1000
hemen sozlesmelerini iptal edin ve yerlerine vatanini seven kurt kardeslerimizi alin ve devletimiz acilen kayyum atasin
acele kayyum atayın işler tırmanmadan
kontak kapatanların hepsini işten atın...anlaşılıyor ki onlar da pkk lı...
az kaldı hain herifler dıyarbakır da sokağa cıkamıyacaksınız devletinin yanında duran dıyarbakır halkı gerekeni yapacak
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