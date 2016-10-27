Depocu Gülen

Ankara'da hazırlanan FETÖ iddianamesinde teröristbaşı Gülen'in SSK incelemesi yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan verilere göre Gülen ilk kez 1 Ağustos 1959 tarihinde sigortalı olarak işe başladı. Teröristbaşının20 yıllık sigortasının Diyanet İşleriBaşkanlığı'ndaki 'imam-müezzin'gibi görevleri nedeniyle yatırıldığıbelirtildi.
FETO'YU İADE ZİRVESİ
Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına göre; Salih Gülen sahibi olduğu Erzurum'daki Gülen Matbaası'nda 1 Mart 1986 tarihinden Ocak 1990'a kadar kardeşi Gülen'i 'işçi' olarak gösterdi. Gülen'in 'işçi' olarak gösterildiği şirketten çıkarılmasının nedeni, yaptığı başvuru ile ortaya çıktı. Kayıtlarda teröristbaşı için üç farklı imzayla yaşlılık aylığı başvurusu yapıldığı da anlaşıldı. Gülen'in sigorta serüveni kendisi yurt dışındayken de devam etti. 1999 yılında ABD'ye giden teröristbaşı, Nil A.Ş.'nindeposunda 18 Ekim 2002'deçalışmaya başladığına dair işegiriş bildirgesi verildi. Banka kayıtlarına göre, Gülen'e 1 Şubat 1990 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı ödenmeye başlandı. Yaşlılık aylıklarını Seyfullah Gülen'in bankadan çektiği, Gülen'in hesabına 19 Ocak 2015 günü bin 313 TL maaş yatırıldığı, bu ödemenin İzmir'de ATM'den 25 Ocak 2015 günü çekildiği belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Bozdağ, Washington'da ABD Adalet Bakanı Lynch ile Gülen'in iade konusunu görüştü.
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