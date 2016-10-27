  1. Doğan medyası bu alçaklığı da yaptı!
  2. Müezzinoğlu: Memur zihniyetini kıracak sistem gelecek

Bingöl'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Bingölde terör saldırısı: 1 asker şehit

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 1 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Bingöl-Tunceli sınırındaki Kızılmescit mevkisinde, teröristlerce yerleştiren el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Şehidin cenazesi bugün Bingöl'de düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
  • 27 Ekim 2016, Perşembe 11:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar