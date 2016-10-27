Bingöl'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 1 asker şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Bingöl-Tunceli sınırındaki Kızılmescit mevkisinde, teröristlerce yerleştiren el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.
Şehidin cenazesi bugün Bingöl'de düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
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