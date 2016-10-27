Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bu sabah Konya merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 74 asker hakkında 'Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak' suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Konya'da geçen 20 Ekim günü yapılan 3'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 47 askerden, 2'si albay 29 asker çıkarıldığı mahmekece tutuklanırken, 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 18 asker serbest bırakıldı.



TÜMGENERAL TUTUKLANMIŞTI

Darbe girişimi ardından 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar, İstanbul'da gözaltına alınıp tutuklandı. Şahar'ın, darbe girişi sırasında Üssün Hava Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'e, 4 adet F16 uçağının hazırda bulunması emrini verdiği iddia edildi. Darbe girişiminin ardından hava üs komutanlığına yapılan ilk operasyonda Hava Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk ve Hava Kuvvetleri Muharebe Arama Kurtarma Timi (MAK) Komutanı Başçavuş Yılmaz Bahar'ın da aralarında bulunduğu 23 asker tutuklandı. Geçen 4 Ekim günü düzenlenen 2'nci dalga operasyonunda da 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve emekliye ayrılan 2 astsubayın da bulunduğu 21 asker tutuklandı.