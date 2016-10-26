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İnsanlık dersi

Mehmetçik, Düğün Dağı’nı lerden temizledi. Mağarada gizlenen ’lı ise yaralı ele geçirildi. Bu sırada imiz teröriste su uzatıp “Türkiye katliam yapıyor” yalanı atan hainlere ders verdi

İnsanlık dersi
Şırnak Düğün Dağı bölgesindeki a 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri ve Geçici Köy Korucuları katıldı. Düğün Dağı güneyinde 'lı lere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 2 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, 1 PKK'lı yaralı olarak ele geçirildi. Bir mağarada yaralı ele geçirilen teröriste Mehmetçik tarafından su verilen fotoğraf tarafından paylaşılırken, böylelikle terör destekçileri tarafından Batı medyasında uydurulan 'Türk askeri, katliam yapıyor' yalanına da cevap verildi. Bu arada PKK'ya ait tespit edilen 4 mağara ve 100'er metrelik 2 tünel kullanılmaz hale getirildi.

100'ER METRELİK TÜNELLER VARDI
Mağaralara girişler öncesi mayın/bomba arama köpekleri kullanıldığı belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "22 Ekim 2016 tarihinden itibaren 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Düğün Dağı güneyinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist yaralı olarak, çok sayıda da silah ve teçhizatla birlikte ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 adet mağara ve 100'er metrelik 2 tünel kullanılmaz hale getirilmiştir. Teröristlere ait inler, yapılan araştırma ve incelemeleri müteakip bir daha kullanılamayacak şekilde tamamen tahrip edilmektedir."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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