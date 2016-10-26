İnsanlık dersi

Şırnak Düğün Dağı bölgesindeki operasyona 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri ve Geçici Köy Korucuları katıldı. Düğün Dağı güneyinde PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 2 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, 1 PKK'lı yaralı olarak ele geçirildi. Bir mağarada yaralı ele geçirilen teröriste Mehmetçik tarafından su verilen fotoğraf TSK tarafından paylaşılırken, böylelikle terör destekçileritarafından Batı medyasındauydurulan 'Türk askeri, katliam yapıyor' yalanına dacevap verildi. Bu arada PKK'ya ait tespit edilen 4 mağara ve 100'er metrelik 2 tünel kullanılmaz hale getirildi.
100'ER METRELİK TÜNELLER VARDI
Mağaralara girişler öncesi mayın/bomba arama köpekleri kullanıldığı belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "22 Ekim 2016 tarihinden itibaren 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Şırnak 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Düğün Dağı güneyinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist yaralı olarak, çok sayıda da silah ve teçhizatla birlikte ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 adet mağara ve 100'er metrelik 2 tünel kullanılmaz hale getirilmiştir. Teröristlere ait inler, yapılan araştırmave incelemeleri müteakip bir daha kullanılamayacakşekilde tamamen tahrip edilmektedir."
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