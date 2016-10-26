  1. Kozmik baskın
  2. Vaizsiz kazanç

Hablemitoğlu araştırması

Hablemitoğlu araştırması
Ankara Başsavcılığı, 'nün 14 yıl boyunca sümenaltı ettiği ı dosyasını yeniden ele aldı. Bu kapsamda dönemin İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz "tanık" sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde, "Biz o dönem çok çalıştık" diyen Yılmaz'a dosyada yer almayan soruşturmanın en önemli delili olan HTS kayıtları soruldu. Yılmaz ise kayıtların emniyet istihbaratta olduğunu söyledi.
Etiketler: , , , ,
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar