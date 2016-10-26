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'den kadın vekile alçakça şantaj

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet , 'nün bir kadın vekilin banyoda gizli kamerayla görüntüsünü kaydederek şantaj yaptığını söyledi.

FETÖden kadın vekile alçakça şantaj

'nün bir kadın vekilin banyo yaparken gizli kamera ile görüntüsünü çektiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet , "Herkesi dinlemişler. Güya insan yetiştirmek, insanları İslami terbiye üzerine yetiştirmek için ortaya çıktığını söyleyen bu hoşgörü ekibi niye dinlemeler yapar ki? Diğer cemaatler cemaat değil mi? Niye diğer cemaatler kimseyi dinlemiyor. Kendi otellerinde partiye güya 6 ayda bir toplantı yaptırıyorlar. Herkesin odasını bu böcek mi kamera mı ne koymuşlar, herkesi çekiyorlar. El insaf yaAllah'tan korkmaz mısın, utanmaz mısınız? İnsanları yatarken kalkarken niye çekiyorsunuz ki? Bir kadın milletvekili dedi ki; 'Abi bir konuşma yaptım. Sonra bana bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler, ben ne yapacağım şimdi bilmiyorum ki?' dedi. Yahu bunun din neresinde?" dedi.

"İSTİHBARAT BİLGİLERİNİ ONLARLA PAYLAŞIYORLAR BİZİMLE DEĞİL"
Doğu ve Günedoğu Anadolu bölgelerinde PKK ile mücadelede niye başarısız olduklarını 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından öğrendiklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "Doğu ve Güneydoğu'ya sık gidiyorum. Oradaki yapılanma şimdi bizim bakanlığımız koordinatörlüğünde devam ediyor. Orada teröristlerin canına okuduk. Mağdur vatandaşların evini yapmaya çalışıyoruz. Orada insanlarla sıcak bir ilgi başladı. HDP'li milletvekillerini zaten sokaklarda yürütmüyorlar. Ama oradaki mücadelede niye başarısız olduğumuzu şimdi anlıyorum. Bizim gittiğimizde bizi karşılayan komutanların hepsi şimdi hapiste. İstihbarat bilgilerini onlarla paylaşıyorlar, bizimle paylaşmıyorlar." diye konuştu.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 09:42
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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memo memo

deccal feto cehennem seni bekiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2016 11:24
ali kartal ali kartal

şerefsiz ırz düşmanalrı bunalr ozaman akp nin kızılca hamamda partinin yaptığı toplantılardada herkesi izlemiş olabilir aşağalık adam ftö buna destek veren kriptokemalkılıçdaroğlu sende hesap vereceksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.10.2016 10:54
erol erol

ar namus kavramı olmayanlarda hedefe giden her yol mübah peki bunu yapan kanı bozuklar kendi anaları bacıları karıları olduğunu niye unutuyolar

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.10.2016 10:49
d&#252;r&#252;st dürüst

Bunlar ayarsızlar,bunlara her şey amaç için mübah.Bilemediğimiz veya tahmin edemediğimiz daha ne kepazelikleri çıkacak göreceğiz.Allah bu ve benzeri fitnelerden sahipsizleri korusun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.10.2016 10:33
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