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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir eski MİT görevlisi, iki doktor, bir öğretmen ve bir uzman çavuş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerince sorgulanan şüphelilerden eski MİT görevlisi Safa Y, doktor Murat A, doktor İlhan Nuri A. ve uzman çavuş Serkan C. tutuklandı.
Şüphelilerden öğretmen C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba 20:48
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