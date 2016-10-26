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'da 'e büyük darbe

'da 'li ve canlı bomba oldukları iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adanada DAEŞe büyük darbe

'da İbo Osman olarak bilinen semte polis baskın düzenledi. Terör örgütü 'in canlı bombasının saklandığı iddia edilen eve operasyon yapıldı. Aralarında 2 canlı bomba şüphelisinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70174 sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katındaki evde DAEŞ'in canlı bombasının olduğu istihbaratı üzerine polis operasyon düzenledi.

2 CANLI BOMBA VE YARDIMCILARI
İstihbarat, Terör ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda DAEŞ'in canlı bombası olduğu iddia edilen 2 kişi bu evde, bunlara yardım ettiği iddia edilen 5 kişi ise farklı yerlerde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Polis ekipleri evde patlayıcıya duyarlı köpeklerle arama yapıyor.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 18:12
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