Adana'da İbo Osman olarak bilinen semte polis baskın düzenledi. Terör örgütü DAEŞ'in canlı bombasının saklandığı iddia edilen eve operasyon yapıldı. Aralarında 2 canlı bomba şüphelisinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70174 sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katındaki evde DAEŞ'in canlı bombasının olduğu istihbaratı üzerine polis operasyon düzenledi.



2 CANLI BOMBA VE YARDIMCILARI

İstihbarat, Terör ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda DAEŞ'in canlı bombası olduğu iddia edilen 2 kişi bu evde, bunlara yardım ettiği iddia edilen 5 kişi ise farklı yerlerde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Polis ekipleri evde patlayıcıya duyarlı köpeklerle arama yapıyor.