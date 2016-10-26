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Adana'da canlı bomba operasyonu!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin "canlı bomba" olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

DAEŞli canlı bomba yakalandı!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Çok sayıda özel harekat polisi ile zırhlı araçların katıldığı operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. İkisi kadın olan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, polis ekipleri, dedektör köpeklerin de katılımıyla evde arama çalışması başlattı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin "canlı bomba" olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 17:54
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