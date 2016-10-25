Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) eylül ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 57,7 milyon kredi kartı ve 114,7 milyon da banka kartı olmak üzere 172,4 milyon adet kart kullanılıyor. Kredi kartı sayısı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken, banka kartı sayısında yüzde 1'in üzerinde artış kaydedildi.

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 49 milyar liralık ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 44,5 milyar lirasında kredi kartları, 4,5 milyar lirasında ise banka kartları kullanıldı. Önceki yılın eylül ayına kıyasla büyüme oranı, banka kartıyla ödemelerde yüzde 33, kredi kartıyla ödemelerde ise yüzde 8 oldu.

Geçen yılın eylül ayında kredi kartlarıyla 41,2 milyar lira ve banka kartlarıyla 3,4 milyar lira ödeme yapılarak toplam kartlı ödeme tutarı 44,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

#Sayfa#



"HER 5 YETİŞKİNDEN 2'Sİ KREDİ KARTI SAHİBİ"

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye'de yaklaşık 22 milyon kişinin kredi kartı bulunduğunu, toplamda 54,4 milyon bireysel kredi kartı olduğunu belirterek, "Bunların da 4,9 milyonunun sanal kart olduğu göz önüne alındığında ülkemizde kredi kartı sahiplerinin, cüzdanlarında ortalama 2,25 kredi kartı taşıdığı ortaya çıkıyor. Bu değer, kart sahiplerinin sağlık gibi acil ihtiyaçlar veya planlanmamış olası yüksek tutarlı ihtiyaçlar için tedbir amaçlı olarak ilave kart taşıdığını, ihtiyaç duymadığı fazla kartları ise kullanmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 56 milyon olan yetişkin nüfusun yüzde 40'ının bir ya da birden fazla kredi kartı bulunduğunu, bunun da her 5 yetişkinden 2'sinin kredi kartı sahibi olduğu anlamına geldiğini ifade eden Canko, kredi kartı ile ödeme alışkanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli yer tuttuğuna işaret etti.



#Sayfa#







"KİŞİ BAŞI BORÇLULUK TUTARI 3 BİN 727 LİRA"

Soner Canko, eylül ayında 35,6 milyar TL bireysel kredi kartı harcaması yapıldığını, 22 milyon kişinin kredi kartına sahip olduğu göz önüne alındığında kişi başı ortalama harcama tutarının bin 616 TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen yılın eylül ayında kişi başı ortalama harcama tutarının bin 591 TL olduğunu anımsatan Canko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın eylül sonu itibarıyla bireysel kredi kartı bakiyesi 82 milyar TL tutarında. Gelecek dönem taksitlerini de içeren bu tutar göz önüne alındığında kişi başına borçluluğun 3 bin 727 TL olduğu görülüyor. 2015 yılının aynı döneminde bu tutar 3 bin 677 TL düzeyindeydi. Hem bireysel kredi kartı ortalama harcama tutarının hem de kişi başı kredi kartı borcunun önceki yıla göre aynı seviyede kaldığı göz önüne alındığında, kartlı ödeme sektörü büyümesinin kart kullanıcılarının daha çok harcamasıyla değil, sisteme yeni giren kullanıcılarla gerçekleştiği görülüyor."