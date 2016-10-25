Muhaliflerin safı belli oldu

MHP lideri devlet Bahçeli'nin muhalifi MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, başkanlık sistemine hayır diyeceklerini açıkladı. 5 muhalif de, CHP ile aynı düşüncede olduklarını ve başkanlık teklifinin Meclis'e gelmesi halinde fikirlerinin değişmeyeceğini söyledi.
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