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Muhaliflerin safı belli oldu

Muhaliflerin safı belli oldu
MHP lideri devlet Bahçeli'nin muhalifi Gaziantep Milletvekili , Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, başkanlık sistemine hayır diyeceklerini açıkladı. 5 muhalif de, CHP ile aynı düşüncede olduklarını ve başkanlık teklifinin Meclis'e gelmesi halinde fikirlerinin değişmeyeceğini söyledi.
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