CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine AK Parti'yi hedef aldı. 15 Temmuz'dan sonra yaşananları değerlendiren CHP Lideri, AK Parti'yi darbe yapmakla suçladı.

Yeni bir algı operasyonuna kalkışan BBC Türkçe ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini kaçırmadı. BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu'nun cımbızlayarak sayfasına taşıdı.





CHP Lideri, "Necmiye Alpay, 12 Eylül'de de cezaevindeydi, şimdi de cezaevinde. Aslı Erdoğan, dünyaca tanınmış bir yazar. Darbeyi AKP yaptı. Gazetecileri, yazarları, askerleri hapse attı." şeklinde konuşmuştu.