  1. HDP'li Kışanak gözaltına alındı!

ile el ele verip 'yü aklıyor!

'nun üzerinden AK Parti'ye yüklenmesi, İngiltere merkezli 'nin Türkçe yayın yapan sayfasında geniş yer buldu.

CHP ile BBC el ele verip FETÖyü aklıyor!

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında yine AK Parti'yi hedef aldı. 'dan sonra yaşananları değerlendiren CHP Lideri, AK Parti'yi yapmakla suçladı.

Yeni bir algı operasyonuna kalkışan Türkçe ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini kaçırmadı. BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu'nun cımbızlayarak sayfasına taşıdı.

CHP Lideri, "Necmiye Alpay, 12 Eylül'de de cezaevindeydi, şimdi de cezaevinde. Aslı Erdoğan, dünyaca tanınmış bir yazar. Darbeyi AKP yaptı. Gazetecileri, yazarları, askerleri hapse attı." şeklinde konuşmuştu.
Etiketler: , , , , ,
  • 25 Ekim 2016, Salı 21:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar