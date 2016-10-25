Ankara merkezli kozmik oda operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Kozmik Oda" soruşturması kapsamında, 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, zanlılardan 23'ü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Kozmik Oda" soruşturması kapsamında 45 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 45 kişiden 23'ü Ankara'da gözaltına alındı.
Soruşturmanın bir numaralı şüphelisinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse olduğu öğrenildi.
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