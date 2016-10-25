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merkezli '' operasyonu

merkezli '' operasyonunda 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara merkezli kozmik oda operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "" soruşturması kapsamında, 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, zanlılardan 23'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Kozmik Oda" soruşturması kapsamında 45 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 45 kişiden 23'ü Ankara'da gözaltına alındı.

Soruşturmanın bir numaralı şüphelisinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse olduğu öğrenildi.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 12:45
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