AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, "Parlamenter sistem öyle bir sistem ki biriktirir, biriktirir bir günde bitirir. 15 yıllık emek 3 ayda biter" dedi. Başkanlık ve yeni anayasa çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Kuzu, "Bu hafta komisyon oluşur. Zaten metin sorumuz yok, elimizde bir hayli metin var. Şuan elimizde şekillenmiş bir metin yok. Eski metinlerden bir sonuç ortaya çıkacak" diye konuştu.