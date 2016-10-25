AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski Başkanı BurhanKuzu, "Parlamenter sistem öyle bir sistem ki biriktirir, biriktirir bir günde bitirir. 15 yıllık emek 3 ayda biter" dedi. Başkanlık ve yeni anayasa çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Kuzu, "Bu haftakomisyon oluşur. Zaten metin sorumuzyok, elimizde bir hayli metin var.Şuan elimizde şekillenmiş bir metinyok. Eski metinlerden bir sonuç ortayaçıkacak" diye konuştu.
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