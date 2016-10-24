Rio’luyam ezelden

BrezilyalıCheyeme Silveire Soler internetten Şanlıurfalı Mahmut Budak ile tanıştı. Sevgilisine kavuşmak için önce okulunu bıraktı. Ardından sınırları aştı. Harran’da yaşayan sevgilisinin yanına ulaştı. Müslüman olan genç kız, evlilik hazırlıklarına başladı...
Brezilyalı üniversite öğrencisi Cheyeme Silveire Soler (25) ile Şanlıurfa Harran'da yaşayan çiftçi Mahmut Budak (26), yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısasürede aşka dönüştü. Biyoloji bölümü öğrencisi Soler, arkadaşlıkları sırasında Budak'tan İslamiyet ile ilgili bilgiler aldı. Hiç bilmediği dinle ilgili araştırmalar da yapan Soler, İslamiyet'i seçti. Ardındanaşkı için doğduğu şehir Rio'yu bırakıpsoluğu Harran'da aldı. Genç kız burada Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Ardından 'Sara' ismini aldı. Büyük aşklarına ailelerinin de destek verdiği gençler, evlilik hazırlığına başladı.
3 aylık uğraşın ardından Türkiye'ye gelen Sara, bölge halkının giydiği kıyafetleri bir an olsun üzerinden çıkarmıyor.
"SARA İSMİNİ SEÇTİ"
Birlikte çok mutlu olduklarını belirten Silveire Soler, "Sosyal medya üzerinden Mahmut'la tanıştık. Ondan İslamiyet hakkında bilgiler aldım. Sonra da Allah'ınizniyle Müslüman oldum. Eski hayatımı geride bırakıp Türkiye'ye geldim. İnşallah işlemlerimiz tamamlandıktan sonra ailem de buraya gelecek ve nikah kıyacağız. Burada çok huzurluyum" diye konuştu. MahmutBudak ise sevgilisi Soler ile ilkbaşlarda internetten çeviri programlarısayesinde konuştuğunu belirtti. İlişkileri ilerledikçe Portekizce öğrendiğini söyleyen Budak şunları söyledi: "Soler'e buradaki yaşantımla ilgili her şeyi anlattım. Buna rağmen Soler benden vazgeçmedi. Ona İslam'ın güzelliklerini, kurallarını anlattım. Kendi tercihiyle Sara ismini seçti. Müslüman gibi giyindi. 3 aydır gelebilmesiiçin uğraşıyoruz ve zorlu olmasınarağmen nihayet gelebildi. Üniversite okuyordu, mezun olmasına az kalmıştı ama aşkımız için her şeyi bırakıp geldi. Şimdi evlenmek için gün sayıyoruz.
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