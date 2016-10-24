Ölmek istemiyorum

Eşine ender rastlanan bir boks maçı Almanya'da yaşandı. Türk boksör Ali Eren Demirezen'in rakibi, daha ilk rauntta pes etti. Polonyalı PatrykKowoll karşısında iyi bir müsabaka çıkaran Demirezen, maçın ilk raundunda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.
HÜKMEN YENİK Raunt arasındaköşesine giden Kowollbirden eldivenleriniçıkarmaya başladı.Herkes neler olduğunuanlamaya çalışırkenKowoll, maçı bıraktığınıve dövüşmeyeceğiniaçıkladı. Seyircilerinşaşkın bakışları arasındamaçı terk eden Kowollhükmen yenik sayıldı.Polonyalı boksör, şunlarısöyledi: "Hayatımdabu kadar güçlüyumruklar görmedim.Ali Olimpiyatlar'dadövüşmüş kaliteli vegüçlü bir boksör onunkarşısında hayatımıtehlikeye atamazdım.Bana vurduğuyumrukları yiyincekendimi TIR çarpmışgibi hissediyordum.Müsabakaya devamedersem ağır yaralanmaveya daha tehlikelisonuçlar alabileceğimidüşünerek maçtançekilme kararıaldım. Ali Eren'i tebrikediyorum dünyanınzirvesine çıkacağına olaninancım tamdır."
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