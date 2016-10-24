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Ölmek istemiyorum

Polonyalı ör, Türk rakibinin yumruklarıyla TIR çarpmışa döndü; ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek ilk rauntta havlu attı. Ringden kaçtı...

Ölmek istemiyorum
Eşine ender rastlanan bir maçı Almanya'da yaşandı. Türk boksör 'in rakibi, daha ilk rauntta pes etti. Polonyalı Patryk Kowoll karşısında iyi bir müsabaka çıkaran Demirezen, maçın ilk raundunda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

HÜKMEN YENİK
Raunt arasında köşesine giden Kowoll birden eldivenlerini çıkarmaya başladı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken Kowoll, maçı bıraktığını ve dövüşmeyeceğini açıkladı. Seyircilerin şaşkın bakışları arasında maçı terk eden Kowoll hükmen yenik sayıldı. Polonyalı boksör, şunları söyledi: "Hayatımda bu kadar güçlü yumruklar görmedim. Ali Olimpiyatlar'da dövüşmüş kaliteli ve güçlü bir boksör onun karşısında hayatımı tehlikeye atamazdım. Bana vurduğu yumrukları yiyince kendimi TIR çarpmış gibi hissediyordum. Müsabakaya devam edersem ağır yaralanma veya daha tehlikeli sonuçlar alabileceğimi düşünerek maçtan çekilme kararı aldım. Ali Eren'i tebrik ediyorum dünyanın zirvesine çıkacağına olan inancım tamdır."
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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