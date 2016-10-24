Musul'un güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyona katılan Irak ordusu, tanıdık bir hikâyeye imza attı. Şii milis ve ABD destekli İbadi'ye bağlı ordu mensupları, tıpkı 2014'te Musul'u teslim ederken olduğu gibi silahları ve araçları terör örgütü DEAŞ'a bırakarak çatışma alanından kaçtı. Gerçek, terör örgütünün propaganda amaçlı yayınladığı görüntülerde ortaya çıktı. DEAŞ tarafından yayınlanan videoda, ordu güçlerinin bir süre teröristlere direndikten sonra geri çekildiği, çekilirken ABD'den alınan silah ve araçların bırakıldığı, teröristlerin de bu araçlara el koyduğu anlaşılıyor.

YARDIMA MUHTAÇ

Musul'un güneyinden gelen görüntülerden sonra Irak ordusunun mücadeledeki yetersizliği bir kez daha anlaşıldı. Bunun yanı sıra, operasyonun ilk gününden itibaren ilerlemede Peşmerge güçlerinin gerisinde kalan ve bu yüzden İKBY'nin de tepkisini alan Bağdat, 'yardım alma' konusunda direniyor. Sahada İran destekli milisler ve koalisyon ülkelerinin askerleri bulunmasına rağmen, Irak başbakanı İbadi, söz konusu Başika'daki üs ve Türk askeri olduğunda Iraklı güçlerin desteğe ihtiyacı olmadığı dile getiriyor. İbadi, en son, ABD Savunma Bakanı Carter'ın ziyareti sırasında bu görüşünü dile getirmişti.

IRAK'TA ALKOL SATIŞI VE ÜRETİMİ YASAKLANDI

Irak Parlamentosu bütün dikkatler Musul operasyonundayken sürpriz bir karara imza attı. Parlamento, ülkede alkol satışı, ithalatı ve üretimini yasakladı. Yasaya destek verenler alkolün İslam ve ülke anayasasına aykırı olduğunu söylerken karşıtları, düzenlemenin Hristiyanlar gibi azınlık gruplarının anayasayla güvence altına alınan haklarını ihlal edeceğini belirtiyor ve karara mahkemelerde itiraz edeceklerini söylüyor. Irak'taki lokantalarda ve otellerde genellikle içki servis edilmiyor fakat Bağdat'ta içki barlarda ve küçük dükkanlarda tüketilebiliyordu.

TÜRKİYE DESTEĞİYLE BAŞİKA KUŞATMAYA ALINDI

Peşmerge güçleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un kuzeydoğusundaki Başika kasabasını Türkiye'nin topçu desteği ile kuşatmaya aldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Özel Kuvvetler (Zerevani), opertasyonun 7. gününde, çoğunlukla Hristiyan ve Ezidilerin yaşadığı Başika'yı kurtarmak için dün sabah saatlerinde operasyon başlattı. Akşam saatlerinde açıklama yapan KDP Musul Sorumlusu Sait Memozini, "DEAŞ kuşatma altına alındı. Musul kent merkezine 9 kaldı. Fakat Başika'nın tamamı henüz kontrol altına alınmadı" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada "Başika'da topçularla, tanklarla, fırtına obüsleriyle destek veriyoruz" diyerek Peşmerge'ye atış desteği verildiğini doğruladı.



STAR GAZETESİ



