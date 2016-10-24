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Kongren!

Kongren!
PKK'nın siyasi kolu (DBP) Siirt İl Örgütü Kongresi yapıldı. DBP Eş Genel Başkanı , Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözümünün Türkler ile Kürtler'in ittifak etmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Ancak kongre boyunca salonun bomboş olması dikkatlerden kaçmadı. Daha önce binlerce kişinin geldiği kongrenin sadece yaklaşık 30 kişi tarafından izlenmesi bölge halkının tepkisi olarak yorumlandı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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