PKK'nın siyasi kolu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Siirt İl Örgütü Kongresi yapıldı. DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözümünün Türkler ile Kürtler'in ittifak etmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Ancak kongreboyunca salonun bomboş olmasıdikkatlerden kaçmadı. Daha önce binlerce kişinin geldiği kongreninsadece yaklaşık 30 kişi tarafındanizlenmesi bölge halkının tepkisiolarak yorumlandı.
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