  1. İstihbaratta 'OBİPAS' dönemi
  2. Batı’nın Musul’da gaz sancısı

'da destekli operasyon

 Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar' da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra polis i de havadan destek verdi.

Helikopter destekli dev operasyon

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da birçok adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis i de havadan destek verdi. Fatih Mahallesi Dilek Sokak'ta bir apartmana giren ekipler burada arama yaparak bir kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 07:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar