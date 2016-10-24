İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da birçok adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Fatih Mahallesi Dilek Sokak'ta bir apartmana giren ekipler burada arama yaparak bir kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.