İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da birçok adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Fatih Mahallesi Dilek Sokak'ta bir apartmana giren ekipler burada arama yaparak bir kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da helikopter destekli operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar' da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi.
Etiketler: İstanbul , Helikopter
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