İngiltere’ye FETÖ seferi

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele için yurtdışı seferberliği başlattı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel BaşkanYardımcısı MehdiEker başkanlığındakiheyet ABD'nin ardındanbu hafta da İngiltere'yegidecek. Avam ve Lordlar Kamarası üyeleri, düşünce kuruluşları, basın temsilcileri ile bir araya gelecek olan heyet FETÖ'nündarbe girişimini, Gülen'in terör örgütülideri olduğunu muhataplarına belgelerleanlatacak.
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