İngiltere’ye FETÖ seferi

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele için yurtdışı seferberliği başlattı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığındaki heyet ABD'nin ardından bu hafta da İngiltere'ye gidecek. Avam ve Lordlar Kamarası üyeleri, düşünce kuruluşları, basın temsilcileri ile bir araya gelecek olan heyet FETÖ'nün darbe girişimini, Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacak.



Hazal ATEŞ