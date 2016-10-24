  1. FETÖ Washington’a Kandil kuruyor
  2. Başika’ya Türk imzası

İngilizler rahatsız

İngilizler rahatsız
Türkiye'nin u konusunda takındığı tutum, İngiliz medyasını rahatsız etti. Kraliçe'ye bağlı yayın organı News 'nin, Musul konusunda kayıtsız kalamayacağı konusunda ısrar ettiğine dikkat çektiği haberinde "Musul'u, Irak'taki nüfuz alanının kilit bir parçası olarak görüyor" değerlendirmesini de yaptı.
Etiketler: , , , ,
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)
arslan arslan

Şimdi Rahatsız eme zamanı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 10:06
vtnds vtnds

biz isimize bakiyoz bu sapiklar birliklerini de endise ile izliyoruz...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 09:53
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

Musul ve Kerkük geri alınmalı ve TÜRKİYE'ye bağlanmalıdır...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.10.2016 09:43
Yusuf Yusuf

Sonunuz geldi İngiliz. sömürgecilik size dedenizden mirasmı kaldı.İnsanı insan görmeyen hayvan bile değildir.Siz olsanız olsanız zombi olursunuz birde vampir Çünkü kanla besleniyorsunuz.Şuna inanıyorumki döktüğünüz o kanda boğulacaksınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.10.2016 09:38
recep recep

sizin rahatsızlığınız inanın bizleri çok mutlu ediyor inşallah rahatsızlıklarınız artarak devam eder

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.10.2016 09:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar