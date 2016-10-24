İHA buldu Kobra vurdu!

Tunceli'nin Ovacık İlçe Merkezi ve Aşağıtorunoba kırsalında düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ovacık'taki sıcak temas sonrası teröristlerin kaçış güzergahı insansız hava aracı ile tespit edilip kobra tipi helikopterlerle atış altına alındı. Operasyonda 3 kadın,4 erkek, toplam 7 teröristetkisiz hale getirildi. Bölgede çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin telsiz konuşmalarında bomba yüklü bir aracın varlığı tespit edilirken, Bayraktar İHA'ları bu aracın yerini tayin etti. İki ton bombayüklü olduğu tespit edilen araç, Kobra helikopterleri ile vurularak imha edildi.
Tunceli'de teröristler kıstırıldı. Kaçan PKK'lıları İHA buldu, Kobra helikopteri vurdu. 7 terörist öldürülürken, iki ton bomba yüklü araç da imha edildi
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