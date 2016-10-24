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buldu vurdu!

İHA buldu Kobra vurdu!
Tunceli'nin İlçe Merkezi ve Aşağıtorunoba kırsalında düzenlenen larda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ovacık'taki sıcak temas sonrası teröristlerin kaçış güzergahı insansız hava aracı ile tespit edilip tipi helikopterlerle atış altına alındı. Operasyonda 3 kadın, 4 erkek, toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin telsiz konuşmalarında yüklü bir aracın varlığı tespit edilirken, Bayraktar İHA'ları bu aracın yerini tayin etti. İki ton bomba yüklü olduğu tespit edilen araç, Kobra helikopterleri ile vurularak edildi.



'de teröristler kıstırıldı. Kaçan 'lıları buldu, Kobra helikopteri vurdu. 7 terörist öldürülürken, iki ton bomba yüklü araç da imha edildi
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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