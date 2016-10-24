Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturması kapsamında, bir süre önce gözaltına alınan polis H.A ile E.K, tutuklandı.

Savcılığın koordinesinde İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütünün kasası ve kurum imamları olarak bilinen şahısların deşifre edilmesi amacıyla, yürütülen çalışmalarda H.A ve E.K'nın banka hesaplarından farklı tarihler arasında yurt içi ve yurt dışındaki hesaplara, 12 milyon 500 bin lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu polislerin daha önce görev yaptıkları illerde terör örgütünün "Himmet" paralarını organize ettiği belirtildi.