İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Evliya Çalışkan'ın hazırladığı 59 sayfalık iddianamede, çeşitli rütbelerde ve birimlerde görevli 29 şüpheli polis yer alırken, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

İddianamede, darbe teşebbüsü eylemini durdurmak için, başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere, üst düzey devlet yetkililerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne direnilmesi ve karşı konulması şeklindeki çağrı yaptığı vurgulandı. Bu çağrılara ve tüm ilgili amirlerin talimatlarına rağmen, şüpheli polislerin ya göreve gelmedikleri ya da darbe girişimine direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları anlatılan iddianamede, bazı emniyet mensuplarının örgüte yardım etmenin ötesinde, ülkenin geleceğine ve yaptığı göreve ihanet ettiği belirtildi.

İddianamede, "Doğru zamanda doğru yerde bulunan tek bir kişinin, dik bir duruşun, yerinde söylenen cesur bir sözün ve hepsinden önemlisi doğru ve yerinde kullanılan tek bir kurşunun ülkenin kaderini çizdiği, kadınların kucaklarında çocuklarıyla kendilerini tanklara, bombalara siper ettiği, erkeklerin kendini tankların önüne attığı, yaşlısı genci, kadını erkeği velhasıl toplumun her kesiminden vatandaşın yoksunluklar içinde adeta yalın el çıplak ayak terör örgütüne kahramanlık ve direniş dersi verdiği bir ortamda, TSK dışında devletin elindeki tek meşru silahlı güç olan emniyet teşkilatına mensup bir kısım personelin, çeşitli bahanelerle görev yerine gelmemek, terör örgütüne direnmemek, terör örgütüne direnen vatandaş ve kolluk görevlilerinin şevk ve cesaretini kırmak için mesaj, söz ve davranışlarıyla bozgunculuk yapmak türü eylemlerde bulunmuşlardır." ifadesine yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin, vatandaşların darbeci askerlere müdahale etmek için yardım isteklerine karşılık vermedikleri gibi, polis memurlarına içeride kalıp direnmeden teslim olmaları konusunda uyarıda bulundukları anlatıldı. Şüphelilerin bu şekilde terör örgütü lehine bozgunculuk yaptıkları aktarılan iddianamede, darbe girişimi gecesi Özel Harekat Müdürünün, saat 22.30 sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşküne, Özel Harekat Timinin sevk edilmesini istediği kaydedildi. İddianamede, Havacılık Şube Müdürü Mehmet Kurt'un, şüpheli polis Ender Küçükağ ile pilot Mehmet Barış Aktaş'ı helikopterle Özel Harekat Timini Huber Köşküne götürmek üzere görevlendirdiği ancak şüphelilerin "Özel Harekatçıları oraya götürürsek bu darbeciler bizi asar" diyerek talimata karşı çıktığı vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin talimata uymamaları nedeniyle Erdoğan'ı korumak üzere, helikopter yerine, neredeyse tamamı kapalı olan karayoluyla Huber Köşküne gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ POLİSLERİN MESAJLARI

İddianamede, şüpheli polis Muhammet Işık'ın evinde yapılan aramalarda, kullandığı cep telefonunda "Eagle" isimli haberleşme programı bulunduğu ve burada "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak" altında da 15 Temmuz 2016 gününe ait takvim yaprağının kayıtlı olduğu belirtildi.

Yine şüpheli polis memurlarından İshak Erol, whatsapp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj attığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Eyüp Şahin'in telefonunda FETÖ yöneticileri tarafından gönderildiği anlaşılan şu mesaj yer aldı:

"Herkes arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olunmasını temin etsin. Direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Özellikle Özel Harekat ve Çeviktekiler askere teslimiyet gösterin. Emniyetten gelen emirleri de yerine getirmeyin. Ankara'da kim varsa silahını alıp direnen herkesi indirsin.''

İddianamede, darbe girişimi başarısız olunca darbeye destek veren polislere gönderilen mesajın ise bir başka şüpheli Ersan Gönül'ün telefonundan ele geçirildiği belirtildi. İddianamede, yer verilen ''16 Temmuz 2016 günü 05.20'de "bölge imamları" kaydıyla gönderilen mesajda, "Çok acil duyuru… Durum kötü. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada paylaşılsın, seçilmiş irade falan desinler, ama asla hoca efendinin adı geçmesin." ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Mesajda, asla hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olumsuz bir paylaşım yapılmaması uyarısında da bulunulduğu kaydedildi.

CEZA İSTEMİ

İddianamede, bir kısmı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli polisin, ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ile ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 3 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, diğer 8 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.