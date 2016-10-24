FETÖ Washington’a Kandil kuruyor

Türkiye'nin tüm hukuki çağrılarını 'oyalama politikası' ile yanıtsız bırakan ABD, FETÖ'ye destek vermeye devam ediyor. ABD hükümetinden, yaklaşık, 200 dönümlük bir arazi satın alan Fetullahçı terör örgütü üyeleri, buraya üs kurmayı planlıyor.

KAÇANLAR BURADA YAŞAYACAK

Washington'da Amerika'nın en büyük havaalanlarından Dulles International Airport'a oldukça yakın olan bu devasa alanın projesinin detayları FETÖ'nün Türkiye'den kaçan ihanet şebekesine bir üs kurmak istediğinin ipuçlarını veriyor. Projede önceliğin konaklama tesisinin inşasına verildiği görülüyor. Nedeni ise, terör suçundan arananların Türkiye'den kaçarak FETÖ'nün Amerika'daki evlerine yerleşmesi. 6 kişilik bir evde 20 kişi kalıyor. Proje gerçekleştiğinde bu isimler, bu tesiste konaklamaya başlayacak.

9 DÖNÜMLÜK HAYALET TESİS

Projede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 9 dönümlük bir arazinin özel alan olarak belirlenmesi. Projede, bu alana dair hiçbir detay yer almazken, FETÖ'nün bu alanı; din tüccarlığı, şantaj gibi çeşitli yollarla elde edilen gelirleri aklama, gayri resmi para transferi, rüşvet için gizli bir bölüm olarak kullanacak. Amaç, ABD'nin para trafiğine girmemek ve iz bırakmamak. Ayrıca, daha önce, FETÖ'nün Washington'daki sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yaptığı tüm lobicilik faaliyetleri de, bu tesiste yapılacağı öğrenildi.

KAPALI DEVRE YAŞAM

Her yaştan öğrencinin gidip eğitim alabilmesi ve konaklayabilmesi için de bir alan ve üniversite inşa edilmesi planlanan projede, tüm iletişim araçları kontrol altına alınacak. Sadece, üs yönetiminin izin verdiği yayınlar okunacak, izlenecek ve dinlenecek. İnternet kullanımı ise, yetkililerin kullanımı dışında yasaklanacak. Tesis, adeta, bir 'beyin yıkama merkezi' olarak kullanılacak.

AÇILIŞI HİLLARY CLİNTON YAPACAK

Başkan olması için tüm maddi imkanlarını Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına aktaran FETÖ ihanet üssünün açılışı için de planını çoktan yapmış. Tesisi terörist elebaşı Gülen ve Clinton ile açmayı planlıyor. Clinton'un başkan olacağına kesin gözüyle bakan FETÖ'nün, Faruk Taban aracılığıyla Clinton'a danıştı. Clinton'un ise, "Bunu başkanlıktan sonra konuşmalıyız" dediği öğrenildi.



AKŞAM

