Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Abbas, 15 Temmuz terörist darbe girişimi sonrasında dost ve kardeş Filistin halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu göstermek ve Filistin davasıyla ilgili son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'yi ziyaret etti.



