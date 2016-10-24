Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus kanalına konuştu

Ortadoğu'daki terörle mücadele sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölgede teröre karşı ortak mücadelede saygıdeğer kıymetli dostum Putin'in desteğine ihtiyacım var. Bu alanda Rusya ile işbirliğimiz için biz gereken her adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

RUS PİLOTUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİ CEZAEVİNDE

24 Kasım'da Rus savaş uçağının düşürülmesi olayına da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Olayla ilgili konuyu mektubumda da dile getirdim. Olayın bizler için de üzücü olduğunu ve talihsiz bir olay olduğunu ifade ettim. Suriye topraklarındaki bu olayla bağlantısı olanlar yakalanarak mahkemeye verilmiş bulunuyor. Soruşturma devam ediyor. Şu anda Rus pilotun ölümüne neden olan kişi cezaevinde. Bu talihsiz olayın üzerinden sekiz aydan fazla bir süre geçti."

AKKUYU PROJESİ BİR AN ÖNCE BİTMELİ

Sputnik'te yer alan habere göre, Erdoğan uçak krizinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşanan süreci de şu sözlerle özetledi: "Biz daha önce karşılıklı ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyorduk. Burada da aksamalar çıktı. Bazı dev projelerimiz durduruldu. Örneğin Akkuyu Nükleer Santral projesi gibi. Akkuyu bizim için hayati bir proje. Çok zaman kaybettik. Akkuyu Rusya ile yaptığımız çok ciddi ve önemli bir proje. Çünkü burada konu nükleer enerji ile ilgili. Hedef bu projeyi bir an önce bitirerek işletime açmak. Türk Akımı projesine gelince ise Sayın Vladimir Putin'in katılımıyla yapılan ÜDİK toplantısında da aynı görüşlerimizi dile getirdik. Biz bu projenin aksaması hususunda herhangi bir adımımız söz konusu değil."

HALKLARIMIZI EN ÇOK KAYNAŞTIRAN ALAN TURİZM

Rusya ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisine de değinen Erdoğan, "Fakat bunların yanında da halklarımızı en çok kaynaştıran alan turizmdir. Fakat bu alanda büyük ara verildi. Geçen yıl Rus turist sayısı fiiliyatta lider sayısına yaklaşmıştı. Bu yıl belki lider sayı olarak Almanları da geride bırakabilirdi. Ama ben inanıyorum ki gelecek dönemde turizm işbirliğimiz artacak. Tabii akrabalık bağları da artıyor."

SAHİLLERİMİZ GÜVENLİ VE TURİSTLERİ BEKLİYOR

Erdoğan sözlerine şöyle devam "Rus turistlerinin tatil güvenliğinin sağlanması konusunda değerli dostum Putin'e söyledim. Şu anda Türkiye'de, özellikle tatil bölgelerimizde hiç bir sorun yok. Güvenlik konusunda gereken tüm önlemleri alıyoruz. Gelecekte de bunları yapacağız. Dolayısıyla endişelenecek bir durum yok. Şu anda sahillerimiz güvenli ve turistleri bekliyor. Fakat sadece deniz tatili değil, aynı zamanda da bizim inanç, kültür, sağlık turizm, golf, dağ turizmi gibi alanlarımız da var."

15 TEMMUZ'LA İLGİLİ BANA DESTEK VEREN PUTİN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Devlete karşı darbe girişiminde bulunanlar bir hususu göz önünde bulundurmadı. Öncelikle bazı darbeciler devletin ordu, polis, yargı gibi kurumlarına sızmıştı. Fakat bu kurumlarda onlara katılmayan görevliler de vardı. Ama bunun ötesinde de bizim halkımız var. Onlar bizim böyle bir halkımızın olduğunu tahmin etmediler. Gerektiği zaman kendilerini tankların altına atan bir halkımızın olduğunu tahmin etmediler, göz önünde bulundurmadılar. Uçaklardan üzerlerine bomba atılırken, helikopterlerden ateş edilirken bu halkın daha dik, güçlü duracağını tahmin etmediler.

Putin'in darbe girişimi karşısındaki tutumunu hatırlatan Erdoğan, "Bu olaylar sırasında ikinci gün beni Putin aradı. Görüşmede darbeye karşı olduklarını ve bizim tarafımızda olduğunu vurguladı. Şahsım ve Türk halkı adından bu ilkesel tutumunu hatırlayarak şunu söylüyorum: Teşekkür ederim" dedi.

HÜKÜMETİMİZDE KÜRT KÖKENLİ BAKANLARIMIZ VAR

Erdoğan, 'Kürt meselesi' hakkındaki bir soruyu karşısında ise "Kürt meselesinden bahsederken, neyi kastettiğinizi anlamıyorum. Şu anda benim Kürt kardeşlerim, Kürt vatandaşlarım belirli bir partinin çatısı altında yoğunlaşmamakta. Çok sayıda Kürt vatandaşlarım oylarını, benim kurucu olduğum AK Parti'ye oy veriyor. Hükümetimizde Kürt kökenli bakanlarımız var" ifadelerini kullandı.

KÜRT HALKINA LİDERLİK YAPTIĞINI SÖYLEYENLER KÜRT HALKINA ZULÜM ETMİŞTİ

"Ne yazık ki, Kürt halkına liderlik yaptığını söyleyenler Kürt halkına zülüm etmişti"diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanları sokağa çıkardı ve yaklaşık 50 bin Kürt vatandaşımızın ölümüne neden oldu. Ölenler de Kürt, öldürülenler Kürt. Ne yazık ki onlar ülkemizde terör faaliyetleri yürütüyor. Biz onlara karşı mücadelemize devam edeceğiz."

AB 53 YILDIR BİZİ OYALIYOR

Brüksel'in Ankara'ya yönelik tutumunu da eleştiren Erdoğan, "AB ile üyelik müzakerelerini 1963 yılından bu yana yürütüyoruz. 53 yıl bizi oyaladılar ve halen oyalıyorlar" dedi.

Sığınmacı krizini de hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Suriye ve Irak'tan 3 milyondan fazla mülteci geldi. Onların barınması için tüm masrafları yapıyoruz. Bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte bu masraflarımızı 20 milyar doları geçti. Avrupa bize yardım etmiyor. Bize yardım konusunda söz verdiler. Fakat halen bu yardımı görmedik. Sadece BM bize 53 milyon dolar yardım etti. Türkiye bu kadar yükü kendi üzerine aldı. Batılı ülkeler ise bu mültecilerin batıya kaçacağından endişe ediyor. Bu bağlamda vize uygulaması kaldırılacağını bekliyorduk, onu da kaldırmadılar."

Erdoğan, Rusya ve Türkiye iki komşu devlet olduğunu ve barış için birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.