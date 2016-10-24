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Ayrault'u kabul etti

Erdoğan, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Ayrault'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayraultu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 19:04
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