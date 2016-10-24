Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
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