CHP kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

MUHARREM İNCE'YLE YARIŞMIŞTI
CHP'nin 16 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. olağan kurultayında Genel Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Kurultayı'nda oy kullanan bin 238 delegeden 990'ının oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi. Kullanılan oylardan 248'i geçersiz sayıldı.
CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine tüzükteki yetkisini kullanarak, olağanüstü kurultay için çağrı yapmıştı. 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda, kendisine rakip olan eski grup başkan vekili ve Yalova milletvekili Muharrem İnce'yle yarışmıştı. Kılıçdaroğlu 740 oyla tekrar genel başkan seçilirken, İnce 415 oy almıştı.
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iyi de kimin umrunda. darbe gecesi nerdeydi bunlar 3 gün sonra çıktılar inlerinden. milletin karşısında zerre kadar değerleri yok.
abd ve cia prejesi sayek açık değilmi
chp turk ve musluman dusmani her zaman
TÜRKLÜĞÜ SEN KURTARDIN GALİBA FİKİRSİZ FİKRİ
Git be adam olmiyor kac secim git te bu halk rahat bir nefes alsin bol Bol kaset seyret rahatlarsin
CHP'nin başına kim gelirse gelsin ..bu ülkeye bir faydası olmaz.Atatürk'ü önlerine almış ,ama arkadan teröristlerle (pkkhdp-Fetö) iş birliği yapıyorlar..Cumhuriyet tarihinin en tutarsız ,iki yüzlü, güven vermiyen ve sözlerinin arkasında durmayan en CAHİL siyasetçisi SSK'lı kemal efendidir.
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