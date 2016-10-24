CHP kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP Genel Merkezi'nde, önümüzdeki günlerde bir tüzük kurultay ı yapılması planlandığı iddia edildi. Genel başkanlık için nabız yoklamaya başlayan Kılıçdaroğlu 'na yakın bir siyasetçinin, ilk "denemeyi" ise geçtiğimiz günlerde Güneydoğu illerinden birine yaptığı bir ziyaretle ve orada yaptığı konuşmalarla gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Sözcü'de yer alan yazıda nabız yoklamaya başlayan bu siyasetçi kamuoyu önündeki pek çok etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun en yakınında duran isim.

MUHARREM İNCE'YLE YARIŞMIŞTI

CHP'nin 16 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. olağan kurultayında Genel Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Kurultayı'nda oy kullanan bin 238 delegeden 990'ının oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi. Kullanılan oylardan 248'i geçersiz sayıldı.

CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine tüzükteki yetkisini kullanarak, olağanüstü kurultay için çağrı yapmıştı. 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda, kendisine rakip olan eski grup başkan vekili ve Yalova milletvekili Muharrem İnce'yle yarışmıştı. Kılıçdaroğlu 740 oyla tekrar genel başkan seçilirken, İnce 415 oy almıştı.