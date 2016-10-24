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CHP kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Ankara'da kulislerinde bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. CHP içinden bir siyasetçinin 'na rakip olarak genel başkanlık hazırlıkları yaptığı iddia edildi.

CHP kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
CHP Genel Merkezi'nde, önümüzdeki günlerde bir tüzük ı yapılması planlandığı iddia edildi. Genel başkanlık için nabız yoklamaya başlayan 'na yakın bir siyasetçinin, ilk "denemeyi" ise geçtiğimiz günlerde Güneydoğu illerinden birine yaptığı bir ziyaretle ve orada yaptığı konuşmalarla gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Sözcü'de yer alan yazıda nabız yoklamaya başlayan bu siyasetçi kamuoyu önündeki pek çok etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun en yakınında duran isim.

MUHARREM İNCE'YLE YARIŞMIŞTI
CHP'nin 16 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. olağan kurultayında Genel Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Kurultayı'nda oy kullanan bin 238 delegeden 990'ının oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi. Kullanılan oylardan 248'i geçersiz sayıldı.

CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine tüzükteki yetkisini kullanarak, olağanüstü kurultay için çağrı yapmıştı. 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda, kendisine rakip olan eski grup başkan vekili ve Yalova milletvekili Muharrem İnce'yle yarışmıştı. Kılıçdaroğlu 740 oyla tekrar genel başkan seçilirken, İnce 415 oy almıştı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 11:16
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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hizipsavar hizipsavar

iyi de kimin umrunda. darbe gecesi nerdeydi bunlar 3 gün sonra çıktılar inlerinden. milletin karşısında zerre kadar değerleri yok.

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:37
ihsan ihsan

abd ve cia prejesi sayek açık değilmi

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evet1
hayır0
cevapla 24.10.2016 13:56
fikri fikri

chp turk ve musluman dusmani her zaman

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evet1
hayır1
cevapla 24.10.2016 13:18
G&#220;&#199;L&#220; GÜÇLÜ

TÜRKLÜĞÜ SEN KURTARDIN GALİBA FİKİRSİZ FİKRİ

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evet1
hayır2
cevapla 24.10.2016 13:41
Gunes Gunes

Git be adam olmiyor kac secim git te bu halk rahat bir nefes alsin bol Bol kaset seyret rahatlarsin

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evet5
hayır0
cevapla 24.10.2016 12:25
İHPUS İHPUS

CHP'nin başına kim gelirse gelsin ..bu ülkeye bir faydası olmaz.Atatürk'ü önlerine almış ,ama arkadan teröristlerle (pkkhdp-Fetö) iş birliği yapıyorlar..Cumhuriyet tarihinin en tutarsız ,iki yüzlü, güven vermiyen ve sözlerinin arkasında durmayan en CAHİL siyasetçisi SSK'lı kemal efendidir.

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evet11
hayır2
cevapla 24.10.2016 11:47
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