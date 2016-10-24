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Bozdağ ABD'ye 'yeni delillerle' gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için görüşmelerde bulunacağı ABD'de yeni deliller sunacağı belirtildi.

Bozdağ ABDye yeni delillerle gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere, gerçekleştireceği ABD ziyaretinin programı netleşti.

Yarın ABD'ye gidecek olan Bakan Bozdağ, çarşamba günü ise Türkiye saati ile 23.00'te ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya gelecek.

Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek olan Bakan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin soruşturmalar kapsamında elde edilen yeni bilgi ve belgeleri de aktaracak.

YENİ DELİLLER SUNULACAK
Kanlı darbe teşebbüsünün, terörist başı Gülen'in emir ve komutasında gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaşı ile paylaşacak olan Bozdağ, darbe teşebbüsü konusunda 10 Eylül'de ABD'ye gönderilen Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması talebini de gündeme taşıyacak.

Bozdağ, 10 Eylül tarihinden itibaren soruşturmalar kapsamında elde edilen yeni delilleri ABD Adalet Bakanı Lynch ile paylaşacak.

Görüşmede, Bozdağ'ın Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, terörist başı Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı kaydedildi.

ÜÇ PARTİ TEMSİLCİSİ BOZDAĞ İLE ABD'DE OLACAK
ABD'de çeşitli programlara katılacak olan Bakan Bozdağ, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) 27 Ekim Perşembe günü Washington'da gerçekleştireceği "15 Temmuz Darbe Teşebbüsü" konulu toplantısında konuşacak.

Bozdağ, cuma günü ise Anadolu Ajansı'nın darbe girişimiyle ilgili Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenleyeceği "Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirecek.

ABD ziyaretinde Bozdağ'a, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, komisyon üyeleri AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan ve MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu da eşlik edecek.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 12:05
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ibro ibro

sayın bozdağ yetersizsin,

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 16:01
ihsan ihsan

buna rağmende fetö verilmezse yapılacak iş incirliği kapatmak nato iile ilişkileri dondurmaktır

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evet1
hayır0
cevapla 24.10.2016 13:54
taka41 taka41

Sayin Bozdag hic bosyere enerjinizi bu sefil herife harcamayin...ABD onu kesinlikle vermeyecektir...ABD AB...ancak parasiz olani istemez....bu Adam caldigi paralari büüyk hirsiza tasimis.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.10.2016 13:41
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