  1. Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi
  2. Bakanlık Irmak'ın davasına müdahil olacak

Bombalı saldırı hazırlığındaki 12 terörist yakalandı

'de bombalı saldırı düzenleme hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü PKK üyesi 3'ü kadın, 12 terörist yakalandı.

Saldırı hazırlığındaki 12 canlı bomba yakalandı

'de bombalı saldırı düzenleme hazırlığında oldukları belirtilen ve terör örgütü PKK üyesi 3'ü kadın, 12 terörist yakalandı. Operasyonda çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, uzaktan kumanda ile yüksek miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla ortak çalışma yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi Medine A'nın kırsal alanda bomba eğitimi alarak, canlı bomba ve suikast tarzı eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle Mersin'e geldiğini belirledi.

Yapılan takip sonucu Medine A. yakalanırken, zanlıyla iş birliği içerisinde hareket ettiği belirlenen kadın şüpheli D.T. ile A.T. de yakalandı.

Operasyonu genişleten ekipler, Medine A'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen E.F, Ş.A, H.K, A.K. ve Z.A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları sırada yanlarında taşıdıkları çantalar, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, kablolar, uzaktan kumanda ile yüksek miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Bu arada, zanlıların Şırnak ve Siirt'in kırsal bölgelerinden kente gelerek, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı binaları, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi ve Kuvayi Milliye Caddesi ile bazı alışveriş merkezlerinde keşif yaptıkları tespit edildi.

Öte yandan, benzer saldırıların engellenmesi için yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu C.T, Ç.M, F.E, ile sahte kimlik taşıyan kadın zanlı E.Ö. de yakalandı.

Gözaltına alınan 12 zanlıdan C.T. ve E.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 13:34
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
almanci almanci

IDAM ISTERIZ ARTIK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:56
rumuz rumuz

12 canlı bomba ne ya. biri canlı bomba eğitimi almış diğer 11i nerde. haberde böyle başlıkta öyle. 12 si de kendinimi patlatacakmış şimdi bunların

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:08
ihsan ihsan

idam getirmeden bu işler düzelmez milletvekilleri milletin aslı size söylüyor niye dinlemiyorsunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 24.10.2016 13:53
j&#252;rgen jürgen

YAKALANAN BOMBACI TERÖRISTLERI NEDEN KENDI BOMBALARI ILE IMHA ETMIYORUZ BUNLAR ILERIDE BÜYÜK BIR TEHLIKE DEGILMI:

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 24.10.2016 13:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar