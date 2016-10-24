Bombalı saldırı hazırlığındaki 12 terörist yakalandı

Mersin'de bombalı saldırı düzenleme hazırlığında oldukları belirtilen ve terör örgütü PKK üyesi 3'ü kadın, 12 terörist yakalandı. Operasyonda çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, uzaktan kumanda ile yüksek miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla ortak çalışma yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi Medine A'nın kırsal alanda bomba eğitimi alarak, canlı bomba ve suikast tarzı eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle Mersin'e geldiğini belirledi.





Yapılan takip sonucu Medine A. yakalanırken, zanlıyla iş birliği içerisinde hareket ettiği belirlenen kadın şüpheli D.T. ile A.T. de yakalandı.

Operasyonu genişleten ekipler, Medine A'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen E.F, Ş.A, H.K, A.K. ve Z.A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları sırada yanlarında taşıdıkları çantalar, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, kablolar, uzaktan kumanda ile yüksek miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.





Bu arada, zanlıların Şırnak ve Siirt'in kırsal bölgelerinden kente gelerek, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı binaları, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi ve Kuvayi Milliye Caddesi ile bazı alışveriş merkezlerinde keşif yaptıkları tespit edildi.

Öte yandan, benzer saldırıların engellenmesi için yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu C.T, Ç.M, F.E, ile sahte kimlik taşıyan kadın zanlı E.Ö. de yakalandı.

Gözaltına alınan 12 zanlıdan C.T. ve E.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



