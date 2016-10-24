Bingöl’den acı haber

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde önceki gece Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kaymakamlık binasına bomba yüklü traktörle saldırı gerçekleştirmek isteyen 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerince fark edildi. Teröristler polislere ateş ederek traktörü bırakıp kaçtı. Ardından dabomba yüklü traktörü uzaktankumandayla infilak ettirdi. Bu sırada teröristler Kaymakam Abdullah Köklü'nün kaldığı lojmana da roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.
BÜYÜK MADDİ HASAR VAR
Evli, 1 çocuk babası polis HakanAkdere (29) olay yerinde eşi 3 aylıkhamile olan Murat Yıldırım (28) isekaldırıldığı hastanede şehit oldu. 5'ipolis, 21 kişi de yaralandı. Olay yerineyakın noktada yer alan kültür merkezi,Anadolu Lisesi, İnönü Ortaokulu ilebirçok ev ve işyerinde de maddi hasarmeydana geldi. Genç İlçesi sakinleride terör örgütüne lanet okuyuptepki gösterdi.
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