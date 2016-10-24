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’den acı haber

’ün ilçesinde yüklü bir traktörle gerçekleşen da 2 oldu, 5’i polis 21 kişi de yaralandı. Bölge halkı ’ya büyük tepki gösterdi...

Bingöl’den acı haber
Bingöl'ün İlçesi'nde önceki gece Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kaymakamlık binasına yüklü traktörle gerçekleştirmek isteyen 2 'lı ist, güvenlik güçlerince fark edildi. Teröristler lere ateş ederek traktörü bırakıp kaçtı. Ardından da bomba yüklü traktörü uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Bu sırada teröristler Kaymakam Abdullah Köklü'nün kaldığı lojmana da roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.

BÜYÜK MADDİ HASAR VAR
Evli, 1 çocuk babası polis Hakan Akdere (29) olay yerinde eşi 3 aylık hamile olan Murat Yıldırım (28) ise kaldırıldığı hastanede oldu. 5'i polis, 21 kişi de yaralandı. Olay yerine yakın noktada yer alan kültür merkezi, Anadolu Lisesi, İnönü Ortaokulu ile birçok ev ve işyerinde de maddi hasar meydana geldi. Genç İlçesi sakinleri de terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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