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’ya Türk imzası

DEAŞ hakimiyetindeki ’ya ABD özel kuvvetleri, topçu birliği ve koalisyonun hava gücü desteğiyle yapıldı. Kent bir türlü düşmeyince Türk Birliği yardıma çağrıldı. lerimizin top atışıyla Başika, DEAŞ’tan temizlendi, de resmen Operasyonu’na katıldı

Başika’ya Türk imzası
Irak'ta, DEAŞ'ın elinde tuttuğu 'un kurtarılması unun yedinci gününde, Peşmerge güçleri kentin kuzeydoğusundaki kasabasını geri almak için operasyonu hızlandırdı. Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, kuzeydoğu bölgesinde yer alan Başika ve Naweran cephelerinde, sabahın erken saatlerinde DEAŞ'ın elinde tuttuğu kasabaya ilerledi.

ABD KUVVETLERİ YAPAMADI
Kasabadan birkaç kilometre mesafedeki İmam Rıza Köyü'nde Peşmerge güçleri ve DEAŞ militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Pazar sabahı başlatılan operasyonda, Peşmerge'nin yanı sıra ABD'li ler de yer aldı. Bölgedeki kaynaklar "Bu güçler şu anda kasabayı kontrol etmek için ortak şekilde topyekûn saldırıda" ifadelerini kullanırken, kentlerin düşmemesi üzerine Başika'da bulunan Türk Üssü'nden yardım istendi. Türk tanklarının top atışıyla destek vermesi üzerine Başika'daki DEAŞ hakimiyeti sona erdirildi. Diğer taraftan Musul Operasyonu devam ederken, Başika'nın merkezine 8 kilometre yaklaşıldığı belirtildi.



MEHMETÇİK DURUMA EL KOYDU
Başika'nın düşmesi için bölgedeki Türk askerinin yardım etmesiyle Türkiye resmen Musul Operasyonu'na dahil oldu.



62 ülkelik koalisyon Musul Operasyonu'na katılırken, burada istenmedi. Ancak operasyonun Türk askeri olmadan yapılamayacağı anlaşıldı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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