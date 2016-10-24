Başika’ya Türk imzası

DEAŞ hakimiyetindeki Başika’ya ABD özel kuvvetleri, topçu birliği ve koalisyonun hava gücü desteğiyle operasyon yapıldı. Kent bir türlü düşmeyince Türk Birliği yardıma çağrıldı. Askerlerimizin top atışıyla Başika, DEAŞ’tan temizlendi, Türkiye de resmen Musul Operasyonu’na katıldı
Irak'ta, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un kurtarılması operasyonunun yedinci gününde, Peşmerge güçleri kentin kuzeydoğusundaki Başika kasabasını geri almak için operasyonu hızlandırdı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, kuzeydoğu bölgesinde yer alan Başika ve Naweran cephelerinde, sabahın erken saatlerinde DEAŞ'ın elinde tuttuğu kasabaya ilerledi.
ABD KUVVETLERİ YAPAMADI
Kasabadan birkaç kilometre mesafedeki İmam Rıza Köyü'nde Peşmerge güçleri ve DEAŞ militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Pazar sabahı başlatılan operasyonda, Peşmerge'nin yanı sıra ABD'li askerler de yer aldı. Bölgedeki kaynaklar "Bu güçlerşu anda kasabayı kontrol etmekiçin ortak şekilde topyekûnsaldırıda" ifadelerini kullanırken, kentlerin düşmemesi üzerine Başika'da bulunan Türk Üssü'nden yardım istendi. Türk tanklarınıntop atışıyla destek vermesiüzerine Başika'daki DEAŞhakimiyeti sona erdirildi. Diğer taraftan Musul Operasyonu devam ederken, Başika'nın merkezine 8 kilometre yaklaşıldığı belirtildi.
MEHMETÇİKDURUMA EL KOYDU Başika'nındüşmesi içinbölgedeki Türkaskerinin yardımetmesiyle Türkiyeresmen MusulOperasyonu'nadahil oldu.
62 ülkelik koalisyon Musul Operasyonu'na katılırken, Türkiye burada istenmedi. Ancak operasyonun Türk askeri olmadan yapılamayacağı anlaşıldı.
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