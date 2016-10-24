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3 'lı 81 ilde

, 'lı 3 in sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirlemesinin ardından alarma geçti. 1'i yabancı uyruklu, 3 her yerde .

3 PKKlı canlı bomba 81 ilde aranıyor

İstihbarat birimlerince, terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığında olan 1'i yabancı uyruklu, 3 belirlendi. Teröristlerin bilgi ve fotoğrafları Genel Müdürlüğü'ne verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise tüm il ve ilçelerdeki müdürlüklerine bilgi ve fotoğrafları göndererek, uyarılarda bulundu.

Teröristlerin yakalanmamak için sahte kimlik kullandıklarının tespit edildiği belirtilirken, eylemi gerçekleştirmek için talimat aldıkları öğrenildi.

Teröristlerden yabancı uyruklu olan Naden Shhema'nın, 2015 yılında İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nden geçici kimlik numarası aldığı 2016 yılında da Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı öğrenildi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 18:28
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