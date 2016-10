Türkiye’de hacker timleri teyakkuzda

Önceki gece yarısı Amerika'da başlayan daha sonra dünya geneline yayılan siber saldırılar için Türkiye de harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüm operatörler ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile 'acil' koduyla toplandı. Saldırıya karşı tüm güvenlik kalkanları harekete geçirildi.



AYYILDIZ DEVREYE GİRDİ

Son yıllarda hat kapasitesini 4-5 kat yükselten operatörlerin siber saldırıları önleme kapasitesi de aynı oranda arttığı için saldırı sırasında DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) önleyici cihazlar anında devreye girerek sistemleri savunmaya başladı. Böylece atağın cinsi de tespit edildi. Yasa dışı trafik çöpe atılarak Türkiye'nin saldırıdan zarar görmemesi sağlandı. Bu tür saldırıları önlemek için üst düzey eğitimler alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde görev yapan "beyaz hackerlar" ile vatansever kimlikleriyle bilinen "ayyıldız" timleri de gece boyunca teyakkuzda bekledi.



ODTÜ SALDIRISI GİBİ

Bilişim uzmanları Amerika'da yaşanan siber saldırının geçtiğimiz yıl sonunda hacker grubu Anonymous'un ODTÜ'ye düzenlediğiyle benzerlik taşıdığını ifade etti. 1992'den bu yana ".tr" üst düzey alan adı ve onun altında yer alan ikinci seviye adların yönetimi ve koordinasyonunu sağlayan ODTÜ'ye düzenlenen saldırı sonrası oradan alan adı satın alan birçok internet sitesi sorun yaşarken, saldırı bankacılık sistemine de ağır bir darbe vurmuştu. 'Çapraz saldırı'larda hem alan adı hem de sağlayıcı aynı anda etkilendiği için saldırının püskürtülmesi de zorlaşıyor. DDoS türünde gerçekleştirilen bu saldırılar öncesinde sadece DoS (Denial of Service), yani tek bir kaynaktan hedefe doğru saldırı gerçekleştirilirken saldırının zamanla şiddeti artırılarak çok sayıda kaynaktan tek hedefe yükleniliyor. Böylece hat kapasitesinin üzerinde yükleme yapılan sistemler bir bir çökmeye başlıyor.



FETÖ SALDIRISINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran, ABD'deki olayın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hackerların Türkiye'ye yönelik siber saldırı düzenleme ihtimalinin konuşulduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle olaydan ders çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu saldırıda kullanılan 'Mirai' zararlı yazılımının kaynak kodlarının açık olarak yayınlanmış olması, herhangi bir örgüt tarafından kolayca kullanılmasını sağlar" dedi.