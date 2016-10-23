O patronlar milli değil

Bir dönemin efsane medya patronu, Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, 16 yıl sonra sadece YAZBOZ'a konuştu... Asil Nadir'i bitirmek için kimler, neden harekete geçti? ABD'nin Kıbrıs Sorumlusu Nelson Ledsky'nin hangi teklifine 'hayır' dediği için operasyonun hedefi oldu? Türkiye'deki medya aslında kime çalıştı? Türk görünümlü patronlar aslında kime bağlı? Hangi gazeteyi tamamen milli yapmak için alacaktı? Dönemin Ekonomi Bakanı Güneş Taner, hangi medyanın etkisi altındaydı? Türkiye için silah sanayine girmek isteyince nelerle karşılaştı? İşte Asil Nadir'in olay açıklamaları...



RAHATSIZ ETTİM

Türk medyasının en önemli patronlarından ve rakiplerimden biri bana, 'Asil bey, unutmayın it iti ısırmaz" dedi. Kendince beni uyarmaya çalıştı. Ancak ona 'Sizi bilmiyorum ama ben it değilim' deyince şaşkına döndü. Çünkü alışılmamış biri olduğumu o anda anladı.

Medya patronları sürekli bana geliyor ve "Özal'a söyle, fiyatları arttırsın" diyorlardı. Bir gün o medya patronları, Sayın Özal'ı bir yemeğe davet etti. Ben de oradaydım. O kadar çok alkol aldılar ki, hepsi sarhoş oldu. Bu tablo şaşırtıcıydı ama maalesef gerçekti.

O dönem medyası için şunu söyleyebilirim. Asla Türkiye'nin yanında değillerdi. Bunu açık açık yapıyorlardı. Kimseden korkmadıklarını söylüyorlardı. O medya patronlarının hiçbir talebini kabul etmedim. Tabii bu durum onlarda büyük rahatsızlığa neden oldu.



ÜLKEMİ SATMADIM

Bir gün Süper Güç'ün önemli elçilerinden biri (ABD'nin Kıbrıs Sorumlusu Nelson Ledsky) ofisime gelmek istediğini söyledi. Elbette gelebileceğini söyledim. Geldi. Gerekli nezaketi gösterdim ve ağırladım. İş konuşmak istediğini söyleyince, dinlemeye başladım. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı göndereceklerini ve onun yerine benim geçmemi istediklerini açık bir dille söyledi. 'Bu teklifi nasıl yaparsınız' diye hiddetlendim. Rahmetli Rauf Bey, benim dostumdu. 10.5 milyar dolar vereceklerini, sadece KKTC'yi onların planları doğrultusunda yönetmem gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Sesimin tonu daha da sertleşti. 'Bakın beyefendi' dedim ve ekledim: Annem bana çok güzel şeyler öğretti. Bu hayatta benim Asil Nadir olmam için ne gerekiyorsa, hepsini annemden aldım. Ancak, annem bana vatan satmayı öğretmedi. Şimdi çıkın gidin buradan ve bir daha karşıma çıkmayın!



BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ

Eğer bana operasyon yapmasalardı, Türkiye'de Hürriyet'i satın alacaktım ve milli bir çizgide yönetecektim. Dış güçler bana saldırırken, dönemin Ekonomi Bakanı Güneş Taner, rakip medyanın etkisi altında tavır aldı. Dış güçlerle birlikte hareket eden dönemin medyası, bana yaralı balinaya saldıran köpek balıkları gibi saldırdı. Bana operasyon emrini ABD verdi, İngiltere düğmeye bastı. Türk medya patronları da onlarla birlikte gerekeni yaptı. İngiltere'nin istihbarat servisleri MI5 ve MI6'nın süper ajanları bana kumpas kurdu. Daha sonra MI6 Başkanı olacak dostum bana, "Seni öldürecekler" dedi.



ÖZAL BÜYÜK BİR ŞANS

Asil Nadir, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için büyük şans olduklarını bir kez daha söyledi. Nadir, "Sayın Özal ve Sayın Erdoğan, bir milletin zaman zaman ortaya çıkarttığı bir nimettir. Büyük şanstır. Yaşadığım sürece adını şükranla anacağım. Erdoğan ve Türk makamları, adalet duygusu olmayan bir ülkeye yıllarca yanlışı anlatmaya çalıştı. Ancak anlamak istemediklerini sonra öğrendim" dedi.



Nadir, "Milyarlarca dolarlık servet yaptım. Ama annemi ancak üniversite diploması aldığım gün mutlu etmeyi başardım" dedi. Yıllar sonra İngiltere'ye döndüğünü söyleyen işadamı Nadir, istihbarat servisleri MI5 ve MI6'nın kendisine kumpas kurduğunu belirtti.