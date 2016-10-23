Mölteci krizi

Kapı komşumuz Bulgaristan ile aramıza inekler girdi! Bulgaristan'da otlarken sınırı geçip Edirne'nin Yolüstü Köyü'ne gelen 4inek ortalığı karıştırdı. Bulgaristan'dan yaklaşık 15 gün önce otlarken sınırı geçen inekler, Yolüstü Köyü'ne gelince, sınırdagörevli jandarma ekipleri tarafındanbulundu. Jandarmanın inekleri teslim ettiği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu'na yazı yazarak, inekleri geri göndermek istediklerini bildirdi.
KONSOLOSLUK DEVREDE
Bulgaristan Konsolosluğu da resmi yazıya, üye oldukları Avrupa Birliği(AB) yasası gereği inekleri gerikabul edemeyecekleri cevabını verdi. Bulgaristan'ın kabul etmemesi üzerine inekler Yolüstü Köyü muhtarlığına teslim edildi. Bir ahırda köylüler tarafından beslenen ineklerin akıbetine ise Gıda Tarım ve HayvancılıkBakanlığı'nın karar vereceği belirtildi.
HASTALIK KORKUSU
Yolüstü köylülerinden Salih Bulun, "Uzun zamandır sınırdan inek geçişi olmuyordu. Ama son aylarda ineklerin bizim tarafa geçtiğini görüyoruz. Bulgaristan yetkilileri sınırda dahafazla önlem almalı. Köyümüze ineklerin geçmesinden rahatsız oluyoruz" dedi. Diğer köylüler de ineklerin hastalıklı olup kendi ineklerine hastalık bulaşmasından korktuklarını söyleyerek, sınırda önlemlerin artırılmasını istedi.
KÖYLÜLER BAKIYOR
Edirne'nin Yolüstü Köyü'nde bir ahıra bağlanan 4 ineğe köylüler bakıyor. İneklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü incelemeleri sonrasında kamuya verilmesi, daha sonra Milli Emlak tarafından ihaleyle satılması bekleniyor.
BU İLK DEĞİL...
Sınırdan hayvan geçişlerinin örneği daha önce de yaşanmıştı. Yunanistan'ın Kastanies kasabasında otlayan bir inek, 2009'da Karaağaç Mahallesi'ne geçmişti. İnek, protokolle Yunanistan'a teslim edilmişti.
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