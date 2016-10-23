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Mölteci krizi

’da otlarken ı geçip ’ye gelen 4 , iki ülke arasında krize yol açtı. Bulgar hükümetinin AB yasası gereği kabul etmediği firari ineklere köylüler sahip çıktı

Mölteci krizi
Kapı komşumuz ile aramıza ler girdi! Bulgaristan'da otlarken ı geçip Edirne'nin Yolüstü Köyü'ne gelen 4 inek ortalığı karıştırdı. Bulgaristan'dan yaklaşık 15 gün önce otlarken sınırı geçen inekler, Yolüstü Köyü'ne gelince, sınırda görevli jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarmanın inekleri teslim ettiği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bulgaristan'ın Başkonsolosluğu'na yazı yazarak, inekleri geri göndermek istediklerini bildirdi.

KONSOLOSLUK DEVREDE
Bulgaristan Konsolosluğu da resmi yazıya, üye oldukları Avrupa Birliği (AB) yasası gereği inekleri geri kabul edemeyecekleri cevabını verdi. Bulgaristan'ın kabul etmemesi üzerine inekler Yolüstü Köyü muhtarlığına teslim edildi. Bir ahırda köylüler tarafından beslenen ineklerin akıbetine ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın karar vereceği belirtildi.

HASTALIK KORKUSU
Yolüstü köylülerinden Salih Bulun, "Uzun zamandır sınırdan inek geçişi olmuyordu. Ama son aylarda ineklerin bizim tarafa geçtiğini görüyoruz. Bulgaristan yetkilileri sınırda daha fazla önlem almalı. Köyümüze ineklerin geçmesinden rahatsız oluyoruz" dedi. Diğer köylüler de ineklerin hastalıklı olup kendi ineklerine hastalık bulaşmasından korktuklarını söyleyerek, sınırda önlemlerin artırılmasını istedi.

KÖYLÜLER BAKIYOR
Edirne'nin Yolüstü Köyü'nde bir ahıra bağlanan 4 ineğe köylüler bakıyor. İneklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü incelemeleri sonrasında kamuya verilmesi, daha sonra Milli Emlak tarafından ihaleyle satılması bekleniyor.

BU İLK DEĞİL...
Sınırdan hayvan geçişlerinin örneği daha önce de yaşanmıştı. Yunanistan'ın Kastanies kasabasında otlayan bir inek, 2009'da Karaağaç Mahallesi'ne geçmişti. İnek, protokolle Yunanistan'a teslim edilmişti.
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