Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Habertürk'ün haberine göre, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık değerlerinde düşüş pazartesi günü de devam edecek.Gece saatleri itibariyle sıcaklık düşüşü iç kesimlerde kendini hissettirecek. Pazartesi yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava sisteminin etkisi görülecek. İstanbul'da da pazartesi günü itibariyle hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

3 İLE KAR UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusunda, Erzurum, Kars, Ağrı çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazartesi gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Salı günü itibariyle de bölgede kar şeklindeki yağışlar devam edecek.

Pazartesi ve salı gününde Doğu Karadeniz kıyı şeridindeki yağışların da kuvvetli olması tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Salı günü sıcaklıklarda düşüş özellikle iç kesimlerde hissedilecek.