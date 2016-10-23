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Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor

Türkiye bugünden itibaren yeni bir sisteminin etkisine giriyor. Ege'nin kuzey kesimleri, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde daha hafif yağışlar şeklinde görülecek.

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR
Habertürk'ün haberine göre, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık değerlerinde düşüş pazartesi günü de devam edecek.Gece saatleri itibariyle sıcaklık düşüşü iç kesimlerde kendini hissettirecek. Pazartesi yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sisteminin etkisi görülecek. İstanbul'da da pazartesi günü itibariyle hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

3 İLE KAR UYARISI
Doğu Anadolu'nun doğusunda, Erzurum, Kars, Ağrı çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazartesi gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Salı günü itibariyle de bölgede kar şeklindeki yağışlar devam edecek.

Pazartesi ve salı gününde Doğu Karadeniz kıyı şeridindeki yağışların da kuvvetli olması tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Salı günü sıcaklıklarda düşüş özellikle iç kesimlerde hissedilecek.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 18:23
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