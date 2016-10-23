İstanbul Barosu Başkanlığına Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı avukat Mehmet Durakoğlu seçildi.

Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, 36 bin 483 üye delegeden 23 bin 921 kişi, 92 sandıkta oyunu kullandı.

Seçimde, 13 bin 19 oy alan Durakoğlu, birinci olurken, Özgürlükçü Çağdaş Avukatların adayı Several Ballıkaya Çelik 3 bin 423 oy ile ikinci, Hukukun Üstünlüğü Platformunun adayı Mehmet Sarı 3 bin 40 oy ile üçüncü, Avukat Hakları Grubu adayı Ömer Kavili 2 bin 740 oy ile dördüncü ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubunun adayı Ali Rıza Kaplan bin 699 oy ile beşinci oldu.

Durakoğlunun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosunun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Avukat Necmi Şimşek, Avukat Aydeniz A. Tuskan, Avukat İsmail Gömlekli, Avukat Şahin Erol, Avukat Süreyya Turan, Avukat Muazzez Yılmaz, Avukat Cengiz Yaka, Avukat Profesör Dr. Serap K. Kiziroğlu, Avukat Ali Gürbüz, Avukat Hasan Kılıç"