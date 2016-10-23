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Fransızlardan ne karşı algı oyunu!

Fransız gazete , yan yana kullandığı ve 'daki operasyonlara ilişkin haberlerinde ne karşı algı oyunu yaratmaya çalıştı. Türk askerinin başarısını sıradanlaştıran yanlı gazete, Amerikan askerini kahramanlaştırmaya çabaladı.

Fransızlardan Türk askerine karşı algı oyunu!

Fransız gazete , yan yana kullandığı ve 'daki operasyonlara ilişkin haberlerinde ne karşı algı oyunu yaratmaya çalıştı. Türk askerinin başarısını sıradanlaştıran taraflı gazete, Amerikan askerini kahramanlaştırmaya çabaladı.

Le Figaro bir sayfasında, haberi alelade bir şekilde ve sıradan bir fotoğrafla servis ederek Cerablus'un kurtarılışında Türkiye'nin rolünü gizlemeye çalıştı. Bir sonraki sayfaya geçenler ise nin şişirilmiş fotoğraflarıyla karşı karşıya kaldı. Gazete, Başika'da Peşmerge güçlerine acil yardım desteği sağlayan ABD askerlerinin destansı bir mücadele verdiğini vurgulamak için algı operasyonuna başvurdu.

Le Figaro'nun ikiyüzlü yayın politikası

Le Figaro'nun ikiyüzlü yayın politikası

Le Figaro'nun ikiyüzlü yayın politikası

Le Figaro'nun ikiyüzlü yayın politikası

Le Figaro'nun ikiyüzlü yayın politikası
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 15:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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j&#252;rgen jürgen

BEN BUNLARI HER DEFASINDA DILE GETIRIYORUM AMERIKA VE INGILTERE SEYTANIN BÜYÜKLERI ALMANYA FRANSA BUNLARIN KUYRUKLARI EN BÜYÜK MÜSLÜMAN DÜSMANLARI BU ÜLKELERDIR HÄLA ANLAYAMIYANLAR VAR:

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evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 16:21
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