Fransızlardan Türk askerine karşı algı oyunu!

Fransız gazete Le Figaro, yan yana kullandığı Cerablus ve Başika'daki operasyonlara ilişkin haberlerinde Türk askerine karşı algı oyunu yaratmaya çalıştı. Türk askerinin başarısını sıradanlaştıran taraflı gazete, Amerikan askerini kahramanlaştırmaya çabaladı.



Le Figaro bir sayfasında, haberi alelade bir şekilde ve sıradan bir fotoğrafla servis ederek Cerablus'un kurtarılışında Türkiye'nin rolünü gizlemeye çalıştı. Bir sonraki sayfaya geçenler ise ABD askerinin şişirilmiş fotoğraflarıyla karşı karşıya kaldı. Gazete, Başika'da Peşmerge güçlerine acil yardım desteği sağlayan ABD askerlerinin destansı bir mücadele verdiğini vurgulamak için algı operasyonuna başvurdu.