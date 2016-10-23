FETÖ’nün 43 şirketi TMSF’ye devredildi

FETÖ/PDY'ye maddi kaynak sağlayan Kaynak Holding'e ve bağlı bulunan şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43 şirkete atanan kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, holdinge bağlı 94 şirkete kayyum atanmıştı. Savcılık, aralarında Işık Yayıncılık, Surat Basım Yayın Reklamcılık, Doruk Eğitim Hizmetleri, Kervansaray Seyahat Konaklama Turizm'in de olduğu 43 şirkete atanan kayyumların tüm yetkilerinin kaldırılarak şirketlerin TMSF'ye devredilmesini talep etti.
KARAR KHK GEREĞİ ALINDI
Savcılığın talebini değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 43 kayyumun yetkilerini TMSF'ye devretti. Mahkeme kararında, "OHAL kapsamında çıkartılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan, 674 sayılı KHK'nın 19-1 maddesi gereğince, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iftisakı veya irtibatı nedeniyle CMK'nın 130. maddesi uyarınca, kayyum atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyumların görevleri sona erer" denildi. Kararda ayrıca bu şirketlerde görev yapan kayyumların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından TMSF'ye devredilir. Devirle birlikte kayyumların görevleri sona erer" ifadeleri kullanıldı.
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