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Başika DAEŞ'ten alındı!

Musul operasyonunun 7. gününde başlatılan operasyonlarda 3 köyün ele geçirilmesinin ardından Başika da DAEŞ'ten kurtarıldı. Peşmerge kontrolü ele geçirdi.

Başika DAEŞten alındı!

Musul operasyonunun 7. gününde kritik öneme sahip Başika kenti DEAŞ'tan temizlendi ve Peşmerge güçleri kentin kontrolünü sağladı.

Musul'a çok yakın bir noktada bulunan Başika'ya giren Peşmerge güçlerinin yaptığı açıklamada Başika'nın kontrolünün tamamen sağlandığı ve kentin DEAŞ unsurlarından temizlendiği bildirildi. Öte yandan Erbil'de temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'a da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani tarafından da bilgi verildiği açıklandı.

3 KÖY ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un kuzeydoğusunda Başikakasabasına bağlı 3 köy Peşmerge güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Genelkurmay Başkanı General Cemal Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma operasyonunun 7'nci gününde Peşmerge güçleri, Naweran ve Başika cephelerinde ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Her iki cephede 3 köyün Peşmerge güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Muhammed, "Güçlerimiz Naweran ve Başika cephelerindeki 3 köyü kontrol altına aldı ve diğer bir köyde de ilerliyor." dedi.

Peşmerge güçleri, her iki cephede yer alan Omer Kamçı, Faziliye ve Tırbize köylerine girdi ve Tizxirab da ise çatışmalar devam ediyor.

Operasyonun başladığı ilk saatlerde, DEAŞ'ın Omer Kamçı köyünde bomba yüklü araç ile saldırdığı ancak Peşmerge güçlerinin Milan olarak adlandırılan tanksavarlarla saldırıları püskürttü belirtildi.
  • 23 Ekim 2016, Pazar 14:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

al gülüm ver gülüm önce deaş alsın sonra amerikaya devredilsin tiyatroda son nokta

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cevapla 23.10.2016 16:52
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