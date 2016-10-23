Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin NG Otel'de düzenlenen 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.



Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), AK Parti döneminde doğmamıştır, FETÖ, AK Parti döneminde palazlanmamıştır. Bu terör örgütünün sanki AK Parti döneminde kurulmuş, güçlenmiş gibi gösterme gayreti içinde olanlar var. Bunlar kendi kusurlarını, yanlışlarını örtmenin telaşı içindeler. Bu kanlı örgütün geçmişi ta 1960 yılların sonlarına kadar gider." dedi.

Yıldırım, "Bu örgüt (FETÖ) TSK'ya zehirli bir yılan gibi sızarken susanların, bakıyorum dilleri çözülmüş, bülbül gibi konuşuyorlar. Bu örgüt, emniyet teşkilatına, yargıya sızarken susanların akılları belli ki şimdi başlarına gelmiş." ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR MİLLETVEKİLİMİZ VE BAKANIMIZDA BYLOCK YOK"

AK Parti içerisinde ne FETÖ'cü, ne bölücü; hiçbir terör unsuru barınamaz. Partimize sızanları tespit ettik, gereğini yaptık. Efendim 'Bylock'ta bakanlar, milletvekilleri varmış'. Ne Bylock'un, ne terör örgütünün içinde hiçbir milletvekilimiz yok. Koca bir yalan. Bu örgütlerle amansız mücadeleyi ve bu tehlikeyi gören parti AK Parti'dir ve gereğini yapmıştır.

CHP ÖNCE BUNU SORGULASIN

17 Aralık 2013 sabahı FETÖ'ye teslim olanları bu millet gördü. Yargı ve kolluğa darbe yapılırken medya, bürokrasi, siyasi partilerin bir kısmı teslim oldu. 17 Aralık günü tek bir cesur ses, Konya'da kürsüye çıktı, 'Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz' dedi. CHP eğer sorgulayacaksa önce kendisinin bu örgütle ilişkisini sorgulasın. Genel başkanlık değişiminin nasıl kumpasla değiştiği unutulmadı. Biz özeleştirimizi yaptık, yapıyoruz ama siz ne zaman aynaya bakacaksınız? HDP ile örgüt arasında dönen pazarlıkların ne olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

"BİZİM İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ, TERÖR FAALİYETİNİN BAŞLADIĞI GÜNDÜR"

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eski bir Genelkurmay başkanı çıkıp diyor ki 'Biz 2004'te uyardık.' Ne uyardınız kardeşim, karara bakıyoruz, 'Nur cemaati ve hizmet hareketi izlenmelidir.' Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu. Bizim için kırmızı çizgi, terör faaliyetinin başladığı gündür, o da 17 Aralıktır."

Yıldırım, "Şundan emin olun, sürecin sonunda tek bir mağdur bile kalmayacak, sürecin sonunda ininde saklanan bir tane bile FETÖ mensubu olmayacak." dedi.

"ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

"Sistemdeki tıkanıkları tek tek açarak, demokrasimizi her türlü kötü emellere karşı gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, "Hem yeni anayasa ve hem başkanlık sistemiyleilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra yapacağımız iş, teklifimizi en kısa sürede Meclis'e getirmek, yüce Meclis'in iradesine teslim etmektir." şeklinde konuştu.

"BİZİ ÇIRAK ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR FIRAT KALKANI'NA BAŞİKA'YA BAKSINLAR"

Başbakan Yıldırım, "Bizi, Suriye'de, Irak'ta çırak çıkarmaya çalışanlar Fırat Kalkanı'na baksınlar. Bizi Irak'ta çırak çıkarmaya çalışanlar Başika'ya baksınlar, oradaki ay yıldızlı bayrağa baksınlar." diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Mesele, memleket meselesi olursa, kimin ne dediğinin bizim için önemi yoktur. Bu mücadele ister içeride, ister dışarıda, menfaatlerimize karşı bir şekilde gelişirse, ülkemizin milletiyle, vatanıyla, bölünmez bütünlüğünü tehdit eden tehlikeler, her türlü terör faaliyeti, ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun hiç kimsenin icazetine de iznine de ihtiyacımız olmayacak."